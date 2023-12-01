دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يجد بعض المواطنين أنفسهم في مواقف صعبة عندما ينسون بطاقاتهم البنكية أو يضيعونها أثناء سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي ومع ذلك، يفتقرون إلى الوعي بوجود طرق بديلة تمكنهم من سحب الأموال حتى في حال فقدان البطاقة البنكية فيما يلي، سنشرح كيف يمكن للأفراد القيام بذلك دون الحاجة إلى استخدام البطاقة الذكية وبكل سهولة.

“يمتلك أي عميل القدرة على سحب أمواله بدون الحاجة إلى بطاقة بنكية، حيث تُتاح هذه الخدمة في بعض البنوك عبر استخدام المحفظة الذكية. ليتمكن المواطن من إجراء عملية السحب، يجب اتباع الخطوات التالية:

يقوم البنك بإرسال رمز التحقق إلى هاتف العميل للتأكد من هويته.

يتجه العميل إلى أقرب ماكينة صراف آلي تدعم السحب بدون بطاقة.

يختار العميل خيار الخدمات بدون بطاقة من القائمة المعروضة على الشاشة.

ينقر العميل على أيقونة السحب عن طريق المحفظة الإلكترونية.

يُطلب من العميل إدخال رقم هاتفه، ومن ثم إدخال الرقم السري الخاص بالمحفظة الإلكترونية.

يقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سحبه، وبعد ذلك يتم إخراج الأموال مع إصدار إيصال من الماكينة.

["هتقول ياريتني عرفتها من زمان" ... طريقة خطيرة لسحب الفلوس من ماكينة ال atm بدون فيزا ... انسى الفيزا في البيت براحتك!!!]

ما هي المحفظة البنكية

“المحفظة الذكية هي تطبيق يتاح على الهواتف المحمولة، ويتطلب استخدام هواتف ذكية أو توفر تطبيق خاص بالبنك المستخدم. تقوم هذه المحفظة الذكية بدور حاوية لأموالك، حيث يمكنك وضع الأموال الخاصة بك وإدارتها بسهولة من خلال التطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المحفظة الذكية تكون متاحة للمستخدمين الذين يمتلكون هواتف ذكية أو الذين قاموا بتثبيت تطبيق البنك عليها بالإضافة إلى ذلك، يتيح التكامل مع خدمة إنستا باي، التي تعد تطبيقًا معروفًا في مصر ويتبع للبنك المركزي، فرصة لتحقيق عمليات الدفع والتحويل بسهولة وفعالية.

هذا يوفر للعملاء تجربة مالية شاملة ومرنة، حيث يمكنهم إدارة أموالهم وإجراء عمليات مالية بكل يسر وسهولة عبر هذه المحفظة الذكية.”