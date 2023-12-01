بدون خجل ولا حياء .. شمس الكويتية تتخطي الخطوط الحمراء وتستعرض جسمها بوصلة رقص بقميص النوم القصير

فنون - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل مجددًا، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهي ترقص بقميص النوم القصير.

وظهرت شمس في الفيديو وهي ترقص على أغنية "مافيا" للفنان المصري عمرو دياب، مرتدية قميص نوم قصير، كشف عن ساقيها وجزء من صدرها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، حيث أعرب البعض عن استيائه من تصرفات شمس، واعتبروا أنها تتخطى الخطوط الحمراء في إطلالاتها.

فيما دافع البعض الآخر عن شمس، وقالوا إنها تتمتع بحريتها في اختيار ملابسها، وأنها لا تفعل شيئًا خاطئًا.

وليست المرة الأولى التي تثير فيها شمس الجدل بسبب إطلالاتها الجريئة، فقد سبق لها أن نشرت صورًا لها وهي ترتدي ملابس فاضحة، ما عرضها لانتقادات واسعة من قبل الجمهور.

وسبق أن أثارت شمس الجدل أيضًا بسبب تصريحاتها المتهورة، فقد سبق لها أن قالت إنها لا تؤمن بالزواج، وأنها تحب الرجال، كما قالت إنها ترفض أن تتزوج رجلًا عربيًا.

وشمس الكويتية هي مغنية وممثلة كويتية، ولدت في عام 1980. بدأت مسيرتها الفنية عام 2005، واشتهرت بإطلالاتها الجريئة وتصريحاتها المتهورة.

فيما يلي بعض ردود الفعل على الفيديو: