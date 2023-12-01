“كارثة سم قاتل في الكيك”..إحذري من وضع هذا المكون الشهير في الكيك تخلصي منه فورا واحمي أولادك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكيك من الحلويات المميزة التي يحبها الكبار والصغار والتي تستمتع وتتفنن ربات البيوت بصنعها حيث يمكن صناعتها بكثير من الطرق ويمكن إضافة لها الكثير من الاضافات التي تعمل على تحسين الطعم، ولكن هناك بعض الأخطاء التي تقع فيها ربات البيوت عند القيام بتحضيرها والخطأ هو إضافة محسن الكيك وهو ما قد يسبب الكثير من المخاطر الصحية ويحول هذا النوع من الحلوى إلى كارثة صحية ولذلك إليك هذا المقال لتتعرف على مخاطر محسن الكيك.

خطر إضافة محسن الكيك

على الرغم من المنافع العديدة لمحسن الكيك الذي يضمن إن الكيك سوف يكون شهي إلا أن له أضرار لا يمكن التغاضي عنها، فمن المواد الاساسية لصنع محسن الكيك مادة كيميائية تسمى «برومات البوتاسيوم»، وهي مادة يتم إضافتها له لتعمل على إضفاء اللون الأبيض المائل للاصفرار عليه، حيث أن اللون الأساسي لمحسن الكيك مائل إلى الاصفرار.

خطورة مادة برومات البوتاسيوم

مادة برومات البوتاسيوم التي تستخدم في محسنات الكيك وبعض المخابز لتبييض الدقيق وجعله أكثر بياضاً، وتتحلل المادة في الفرن بالحرارة، ولكن تكمن المشاكل لو تبقى جزء من هذه المادة في المخبوزات، وطبقاً لبعض العلماء فإن المادة ليست مسرطنة في حد ذاتها لكن متبقياتها في المخبوزات إذا لم تتحلل تحللا كاملا لها تأثير ضار على الجسم، وقامت دول الاتحاد الأوروبي بمنع استعمال هذه المادة كإضافة غذائية فإن التقارير العلمية أثبتت أنها من مسببات السرطان في حيوانات التجارب، لكن يجب أيضا أن نذكر أن بعض بدائل السكر تؤدي إلى نفس النتيجة، ولا تمنع بعض الدول كالولايات المتحدة أو اليابان استعمال هذه المادة ، بشرط أن لا تظهر هذه المادة أو متبقياتها في المنتج النهائي، أي الخبز، بصورتها الأولى .. وأن يتم ذكر أن المنتج يحتوي على هذه المادة بشكل صريح على العبوات وترك حرية استعمال هذه المادة لاختيار للمستهلك، ولكن يظل البديل الآمن هو استخدام البيكينج باودر، وإضافة ملعقة من الخل للكيك.

طريقة عمل محسن كيك منزلي

يظل البديل الآمن هو استخدام البيكينج باودر، وإضافة ملعقة من الخل للكيك، أو عمل محسن خبيز منزلي مكون من ملعقة كبيرة سكر، نصف ملعقة كبيرة بيكينج باودر، ملعقة كبيرة دقيق و 2 ملعقة كبيرة خل ويتم خلط المكونات الجافة ثم يضاف لها الخل فيحدث فوران، وهكذا يكون لديك محسن كيك منزلي وطبيعي ليس له أي أضرار.