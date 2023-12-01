بسرعة الحق الفرصة...تمويلات من البنوك السعودية تصل إلى 100 ألف ريال للعاطلين عن العمل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم المملكة العربية السعودية دائما بالعديد من الخدمات لراحة مواطنيها والمقيمين بالمملكة وذلك في فرصة لدعمهم فقد قامت المملكة العربية السعودية بتقديم تمويلات مالية والتي تساعد المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة من خلال البنوك السعودية والتي تقدم أفضل التمويلات بدون كفيل وتحتوي على مميزات فريدة تجذب العملاء حيث يمكن الحصول على تمويل شخصي للعاطلين وبدون أي كفيل والذين يقدرون على العمل ولم يجدوه، فهذه البنوك تمكنهم من الحصول على القروض التي تساعدهم في انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعينهم على أعباء الحياة والحصول على حياة كريمة وتشجيع الإنتاج والمساعدة في نماء وتقدم المملكة العربية السعودية.

تفاصيل التمويل من البنوك السعودية

يبحث الكثير من الشباب العاطل على فرص الحصول على قروض من البنوك حيث يعد الحصول على تمويل بدون كفيل واحد من الأشياء المهمة بالنسبة لكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية، ولذلك يقوم البنك السعودي بتقديم فرصة للاستثمار والتسليف حيث يقوم بتسليف قروض اجتماعية لمساعدة العاطلين في المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشاريعهم الصغيرة أو المتوسطة لرفع المستوى المعيشي وفي محاولة للقضاء على البطالة ولكن اتضح أن هناك شروط لابد من الامتثال لها وهي كما يلي:

‌ يشترط ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 23 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

‌ ألا يقل الراتب الشهري لدى الشخص المتقدم عن 8,000 ريال سعودي ولا يزيد عن 10,000 ريال سعودي.

‌ تتنوع فترة السداد في هذه التمويلات بحيث تصل الى خمس سنوات وذلك يتوقف على امكانية العميل المستفيد من هذا الطلاق.

‌ مبلغ التمويل يصل الى 100 ألف ريال سعودي من مصرف الراجحي.

‌ هذا التمويل بالطبع متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة كما يتم دفع مبلغ التمويل في نفس اليوم.

مميزات التمويل للعاطلين في المملكة العربية السعودية

يقوم البنك السعودي للاستثمار في المملكة العربية السعودية بتقديم تمويل شخصي وبدون كفيل وبأقساط مريحة ومناسبة وهي تتناسب مع الراغبين في الحصول على التمويل من الشباب العاطل لكي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم للحصول على حياة كريمة وفرصة للقضاء على البطالة ومن أهم مميزات بنوك التمويلات:

‌ تساعد هذه التمويلات في القضاء على البطالة وزيادة تشجيع وتقدم الشباب في المملكة العربية السعودية وتشجيع العمل الحر والمستقل.

‌ تقوم هذه البنوك بمساعدة الشباب العاطلين عن العمل بتقديم لهم التراخيص اللازمة لاختيار العمل المستقل المناسب لهم

‌ تمويلات البنوك السعودية للعاطلين متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.