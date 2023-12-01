[مش هتخطر على بال الجن الازرق.. معجزة تحدث للهاتف عند تفعيل وضع الطيران… ما حدش هيقول لك عليها]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المتعارف عليه أن وضع الطيران في الهاتف يستخدم لغلق المكالمات و شبكة الواي فاي والبيانات ويستخدم عند الرحلات الجوية ولكن الذي لايعرفه الكثير أن وضع الطيران له استخدامات أخرى كثيرة ومتعددة يمكن أن تسهل عليك انجاز العديد من المهمات في وقت قصير لذلك فهو لا يقتصر على استخدام واحد وسوف نذكر لكم استخداماتة خلال هذا المقال بالتفاصيل.

أهمية تشغيل وضع الطيران

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توجد العديد من الاستخدامات لوضع الطيران الذي يحتوي عليه الهاتف المحمول، ومن أهم هذه الاستخدامات ما يلي:

أولا يعمل هذا النظام على حماية البطارية الخاصة بالهاتف من التلف، لأن الاتصال الدائم الشبكات يساهم في تلفها.

كما أنه يساهم بصورة دائمة بغلق البلوتوث الذي يساعد في منع وصول أي مكالمات أو وسائل ازعاج أخرى.

يساعد الهاتف في التخلص من خاصية البحث الدائم عن الشبكات المحيطة.

كما أنه يساهم في الحفاظ على بيانات الهاتف من الاختراق.

استخدامات وضع الطيران

يوجد العديد من الأمور التي يعد استخدام وضع الطيران بها ذو فائدة كبيرة، َمن أهم هذه الأمور ما يلي:

أولا يساعد استخدام وضع الطيران على شحن الهاتف بطريقة أسرع للغاية.

هذا بالإضافة إلى توفير طاقة الهاتف التي تنفذ بسهولة.

إيقاف التوصيل مع الواي فاي.

كما أنه يمنع وصول المكالمات المزعجة إلى الشخص في الأوقات التي يرغب بها.

كما أنه يساعد في التخلص من الإشارات التي يتم من خلالها تحديد موقع العميل.

هذا بالإضافة إلى منع اختراق الهاتف وحفظ البيانات.