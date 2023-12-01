[بيتك هيبقي جنة.. إزرعي النعناع في بلكونتك بهذه الطريقة ولن تحتاجي لشرائه من السوق بعد اليوم.. هتشكريني]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - النعناع أحد النباتات التي لها رائحة نفذه ومحببة عند جميع الأفراد، حيث أنه يضاف إلى العديد من الأطعمة لإعطائها نكهة من نوع خاص، بالإضافة إلى أن النعناع يستخدم كأحد المشروبات المفيدة التي تحتوي على عناصر غذائية هامة للجسم فيمكن أن تقوم بزراعة النعناع في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة للحصول عليه في أي وقت.

خطوات زراعة النعناع في المنزل

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يتم زارعة النعناع في المنزل بطريقة بسيطة للغاية، وهي على النحو التالي:

أولا المكونات

عود من النعناع.

فخار.

كمية مناسبة من الماء.

ثانيا طريفة الزراعة

أولا يتم إحضار الفخار الخاصة بالزراعة ثم إضافة كمية من التربة إليه.

وبعد ذلك يتم إضافة كمية مناسبة من الماء إلى التربة حتى تتحول إلى رطبة.

ثم القيام بغرز عود النعناع في التربة ثم تترك في مكان تصله شمس غير مباشرة.

ثم يتم روي النعناع بالماء بشكل منتظم.

وعند ظهور أوراق النعناع هنا تاني فترة حصاد النعناع.

فوائد النعناع

هناك العديد من الفوائد التي يمتلكها النعناع، وهي على النحو التالي:

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة.

كما يتكون من فيتامين أ الذي يقدم فوائد عديدة للعين.

هذا بالإضافة إلى وجود نسب عالية جدا من مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الجسم.

يساعد في علاج ألم المعدة والقولون.

كما يعد أحد العلاجات الفعالة لعسر الهضم.