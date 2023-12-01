احذرو… الأعراض المبكرة لمرض السرطان إذا ظهرت عليك فإنها تشير الى إصابتك تعرف عليها قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشير السرطان إلى أي مرض من بين عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا غير طبيعية تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية والسرطان هو السبب الرئيسي أكثر حدوثًا للوفاة في العالم ومع ذلك، أدت التحسينات في الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه إلى تحسين معدلات البقاء حيٌّ يُرزَق.

أعراض مرض السرطان

يحدث السرطان بسبب التغيرات أو الطفرات في الحمض النووي في الخلايا. يتم تجميع الحمض النووي في الخلية في عدد كبير من الجنيات الفردية، يحتوي كل منها على مجموعة من التعليمات التي تخبر الخلية بالوظيفة التي يجب أن تؤديها وكيف تنمو وتنقسم يمكن أن تتسبب الأخطاء في هذه التعليمات في توقف الخلية عن أداء وظائفها الطبيعية والسماح للخلية بأن تصبح سرطانية.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بالمرض السرطان

هل أنت قلق بشأن الوقاية من السرطان؛ تحمل مسؤولية إجراء التغييرات، مثل اتباع نظام غذائي صحي أو إجراء فحوص صحية منتظمة.

تجنب استخدام التبغ

يرتبط التدخين بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والفم والحلق والحنجرة والبنكرياس والمثانة وعنق الرحم وسرطان الكلى.

الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

قد يقلل الحفاظ على وزن صحي من فرص الإصابة بعدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون والكلى، النشاط البدني مهم أيضا بالإضافة إلى مساعدتك في التحكم في وزنك، فإن ممارسة الرياضة بمفردك تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون.

احمي نفسك من الشمس

سرطان الجلد هو من أكثر أنواع السرطان شيوعا و من أكثر أنواع السرطان الذي يمكن الوقاية منها.

تلقي لِقاح للوقايه من السرطان

التهاب الكبد ب من الامراض التي تسبب الإصابة بسرطان الكبد، بين فئات البالغين الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد ب أولئك الذين لديهم علاقات جنسية متعددة ويمارسون الجنس معهم ويصابون بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.