لازم تعرف عشان متقعش في المحظور.. الاسلام نهى عن هذه الوضعية في النوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ثبت أن الاستلقاء ووضع رجل على الأخرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك أنه استقلى عليه الصلاة والسلام ووضع رجلا على الأخرى فكيف يكون الحكم إذا هل الإباحة أم التحريم ومن خلال مقالنا سنتعرف على النهي عن هذه الوضعية في النوم.

النهي عن هذه الوضعية في النوم

أن الأحاديث الواردة في النهي، وكذلك في ثبوت فعل النبي صحيحة، من حديث جابر بن عبد الله: أَن رسول اللهِ نهي عن اشتمال الصماء والاختباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل إحدى رجلية على الأخرى وهو مستلق على ظهره.

يظهر من الحديث الأول – وهو القول – نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستلقاء على الظهر، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى وأن الحديث الثاني – وهو الفعل – أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره، ورفع إحدى رجليه على الأخرى .

وضع رجل على أخرى

ذكر الفقهاء أنه لا بأس أن يضطجع الإنسان على ظهره في المسجد أو في البيت ويضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كانت العورة محفوظة فلا بأس بذلك.

أما ما ورد من النهي فهو محمول على إذا كانت العورة غير مضبوطة، إذا كانت العورة محفوظة فلا حرج أن يضطجع على ظهره، وأن يضع إحدى رجليه على الأخرى.

أن النهى فى الحديث السابق ليس على التحريم وإنما على سبيل الكراهة، أما من لديه عذر بسبب مرض فيباح له النوم على البطن دون كراهة.