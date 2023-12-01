"السر الطبيعي لشعر صحي"..اكتشفي فوائد بخاخ إكليل الجبل والقرنفل لشعرك وطريقة تحضيره في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعانين من مشاكل الشعر المزعجة مثل التساقط والتقصف والجفاف؟ هل تحلمين بشعر ناعم وحريري ومتألق؟ إذا كانت إجابتك نعم، فلدينا لك الحل الأمثل والأسهل. إنه بخاخ إكليل الجبل والقرنفل، وصفة طبيعية وفعالة تستطيعين تحضيرها في منزلك بمكونات بسيطة ورخيصة. هذا البخاخ يحتوي على مواد مفيدة للشعر مثل حبة البركة والقرنفل وورق الغار وزيت الزيتون وزيت الخروع، والتي تعمل على تغذية وتقوية وتنعيم وتلميع الشعر. كما أنه يساعد على منع التساقط وتحفيز النمو ومكافحة القشرة والحكة. في هذا المقال، سنشرح لك كيفية تحضير هذا البخاخ السحري وكيفية استخدامه بطريقة صحيحة للحصول على أفضل النتائج.

طريقة التحضير

لتحضير بخاخ إكليل الجبل والقرنفل، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

– ملعقة صغيرة من حبة البركة

– ملعقتين كبيرتين من القرنفل

– ملعقتين من ورق الغار

– ملعقتين كبيرتين من إكليل الجبل

– ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

– ملعقة كبيرة من زيت الخروع

– كوب من الماء

اتبعي الخطوات التالية لتحضير البخاخ:

1. ضعي ورق الغار والقرنفل وإكليل الجبل وحبة البركة في وعاء كبير واخلطيهم جيداً.

2. أضيفي الماء إلى الوعاء وضعيه على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى يغلي المزيج.

3. ارفعي الوعاء عن النار واتركيه يبرد لمدة 10 دقائق ثم صفيه بمصفاة ناعمة.

4. أضيفي زيت الزيتون وزيت الخروع إلى المحلول واخلطيهم جيداً.

5. اسكبي البخاخ في قارورة برأس رشاش وأغلقيها بإحكام.

طريقة الاستخدام

للاستفادة من بخاخ إكليل الجبل والقرنفل، اتبعي النصائح التالية:

– اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك وجففيه بمنشفة ناعمة.

– رشي البخاخ على فروة رأسك وشعرك بالتساوي ودلكيه بأطراف أصابعك لمدة 10 دقائق.

– اتركي البخاخ على شعرك لمدة ساعة على الأقل ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

– كرري هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر على الأقل لتلاحظي الفرق.