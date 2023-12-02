دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فترة الخطوبة والتي قد تتوج بإطار الزواج تعد من أكثر الأوقات المهمة بين الشابان والشابات، لأنها تساعد كل طرف على اكتشاف الطرف الآخر قبل الدخول في علاقة الزواج، وهناك بعض الصفات الذي ينبغي على الشابان إذا وجودها في الفتيات التي قاموا بخطبتهم الهرب فوراً ومنها الفتاة الأنانية، الفتاة التي تحب نفسها دون مراعاة للآخرين، وقد أكد العلماء والمشايخ نصائح مهمة للشباب ينبغي الحذر منها.

صفات إذا وجدتها في الفتاة فلا تتزوجها

حذر العلماء والمشايخ والدكتور محمد وهدان من جامعة الأزهر الشباب المقبلين على الزواج، حيث أن هناك بعض الصفات التي ينبغي الحذر منها في الفتيات اللواتي يرتبطون بهم ومنهم:

النساء الحنونات اللاتي يفرطن في الاهتمام.

الفتاة التي تطلب اشياء كثيرة أكثر من اللازم من خطيبها دون مراعاته.

الفتاة الأنانية التي لا تحب غير نفسها وتركز على ذاتها أكثر من الآخرين.

الفتاة السطحية وهي التي تهتم بمظهرها الخارجي فقط بينما هي فارغة من الداخل.

الفتاة الثرثارة ناقلة الكلام لأنها ستكون غير قادرة على حفظ أسرار منزلها عند الزواج.

[إذا وجدتها هذه الصفات في الفتاة لا تتزوجها .. 7 صفات كارثية يحذر منها خبير العلاقات إذا وجدتها اهرب فوراً قبل فوات الاوان.. الصفة الرابعة هتصدمك!!]

أهم صفة يجب أن تكون في شريك حياتك

هناك العديد من الصفات التي ينبغي مراعاتها عند اختيار شريك حياتك ومنها:

ضرورة وجود تقارب في الأفكار.

وجود تقارب بين الطرفين في البيئة والمستويات الاجتماعية.

ضرورة وجود لغة حوار بين الطرفين.

عدم اختيار الشخص العنيد الذي يهتم بأرائه وبنفسه فقط دون التركيز على مشاعر الطرف الآخر.