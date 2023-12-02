ولا الجن الأزرق يعرفها .. سر غريب وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام؟ .. السبب مش هيخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يلاحظ الكثير وجود فتحة صغيرة أعلى الحوض ويجهل الكثير أهمية وجود هذه الفتحة وزاد الفضول والتساؤلات حول سبب وجود هذه الفتحة وخاصة في حوض الحمام، وتساعد هذه الفتحة على حماية الأفراد من حدوث الكثير من الكوارث، لذلك لابد من المحافظة على هذه الفتحة وتنظيفها باستمرار وعدم غلقها لأن غلق هذه الفتحة قد يعرض حياة الأفراد للخطر.

سبب وجود الفتحة أعلى الحوض

فوائد الحفرة الموجودة أعلى الحوض كثيرة، حيث أنها تساعد على عدم تسريب المياه الزائدة إلى الأرض، وتكون بمثابة تحذير عن وجود مياه زائدة وإنسداد الحوض، ومن ثم تحمي الأشخاص من التزحلق، تساعد على تصريف كمية المياة الزائدة عن الاستخدام، وتمنع وصول الماء إلى الأرضيات والحوائط وبالتالي حماية المكان من حدوث ماس كهربائي.

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معلومات حول الفتحة الموجودة أعلى الحوض

بسبب الفوائد الكثير التي تم إكتشافها و الاستخدامات العديدة للحفرة الموجودة أعلى الحوض يتساءل الكثير عن وجود الحفرة وهل يكون تصميم جميع أنواع الأحواض بهذه الحفرة أم يتم تصميم بعض الأحواض بدونها، وتوجدهذه الفتحة في أحواض الحمام فقط وذلك بسبب كثرة استخدام المياة بالإضافة إلى أنه فرصة التزحلق والخطر تكون أكثر في الحمام عن غيره، وأيضًا وجود السخان الكهربائي في الحمام يكون المكان عرضة لحدوث الماس الكهربائي، لذلك يكون وجود هذه الفتحة من الأمور التي تساعد على حماية المكان من حدوث كوارث.