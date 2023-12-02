[خليكي ست بيت ناصحة .. مكون جهنمي قومي بإضافته لمياه سلق البطاطس وستنبهري من النتيجة!! .. يارتني جربتها من زمان]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعد البطاطس من أهم مصادر النشويات على الإطلاق، فهي تحتوي على فوائد عديدة لا تخفى على أحد ذلك بالإضافة إلى إمكانية طهيها بعدة طرق والطريقة الأشهر على الإطلاق هي البطاطس المقلية التي يُفضل الأطفال والكبار تناولها بشكل دائم، وذلك لمذاقها الرائع كما يمكن صُنع صينية بطاطس في الفرن فهي من الوجبات الشهية التي تتناسب مع وجبة الغداء، ولكن يُعد سلق البطاطس هو أكثر الطرق الصحية لذلك سوف نوضح لك أسهل طريقة للسلق.

ازاي اعمل البطاطس بطريقه حلوه؟

عند وضع بعض الإضافات البسيطة على البطاطس المسلوقة نحصل على مذاق رائع، وتُعد الطريقة التالية هي أفضل طريقة يمكنك اتباعها وتتمثل في الآتي:

ابدأي في غسل البطاطس جيدًا، ثم ضعيها في وعاء مناسب واغمريها بالماء.

ارفعي الوعاء على نار متوسطة واتركيه لمدة 30 دقيقة.

عندما تنضج البطاطس، اخرجيها من الماء واغسليها بالماء البارد حتى تستطيعين تقشيرها.

في طاسة صغيرة ضعي مكعب من الزبدة ثم أضيفي بعض فصوص الثوم المفروم وقلبي جيدًا حتى يتغير لونه.

ابدأي في وضع مقدار مناسب من الكزبرة الخضراء، ثم البهارات مثل الملح والكمون.

في النهاية ضعي المكونات على البطاطس واهرسيها جيدًا حتى تتجانس.

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ما هي فوائد البطاطس لجسم الانسان؟

تحتوي البطاطس على فوائد عديدة يمكنك الحصول عليها عند تناولها ولكن يجب الحذر من الإفراط، ومنها الآتي:

تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الهام لضبط ضغط الدم.

كما أنها تحتوي على احتياج الجسم اليومي من فيتامين سي.

بالإضافة إلى احتوائها على ڤيتامين B6 الهام لتعزيز وظائف الجهاز الهضمي.

علاوة على احتوائها على مضادات الأكسدة.

كما أن البطاطس المسلوقة تساعد على تقليل دهون الجسم.