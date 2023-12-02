كنز في بيتك هيشقلب حياتك … الرسيفر القديم كنز ثمين لا يقدر بثمن هيغير حياتك 180 درجة … ابحث عنه فوراً هتبقى غني في لحظة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في كثير من الأحيان نمتلك أجهزة وأدوات قديمة لا نعرف قيمتها أو كيفية استخدامها بشكل صحيح، على سبيل المثال الرسيفر فهو جهاز لا يمكن الاستغناء عنه فهو عنصر أساسي لا يمكن مشاهدة قنوات التلفاز بدونه، وذلك لما يحتوي عليه من مكونات تقوم بتحويل الإشارات اللاسلكية والأقمار الصناعية إلى قنوات تُقدم محتوى ذو صوت وصورة، ويكمن سر أهمية هذا الجهاز في المكونات الداخلية والتي يمكن استخدامها في أغراض مختلفة سوف نتعرف عليها فيما يلي.

ما هي القطع الثمينة الموجودة في الرسيفر القديم؟

يحتوي الرسيفر على بعض القطع الداخلية التي تُمثل كنز إذا تم استخدامها بشكل صحيح، حيث يمكن إدخالها في تحسين أداء بعض الأجهزة الأخرى، ومن هذه الاستخدامات الآتي:

تقوم أداة تحويل الكهرباء “الترانزستور” بتعديل مقدار الكهرباء “الفولت” الداخلة إليها وإخراجها بالقدر الكافي، لذلك يمكن استخدامها في شاحن الهاتف أو جهاز صاعق الناموس أو أي جهاز يحتاج إلى ضغط كهربي منخفض.

كما أنه يحتوي على شاحن يمكن استخدامه في أغراض مختلفة مثل تعزيز أداء الأجهزة.

[الريسفر القديم]

الريسفر القديم

كيفية استخراج كنز من الرسيفر

حتى تقوم باستخراج القطع الثمينة الموجودة داخل الرسيفر القديم عليك اتباع بعض الخطوات حتى تقوم بإخراجها سليمة دون التعرض إلى التلف والخطوات هي:

في البداية يجب أن تقوم بقطع أي تيار كهربي متصل بجهاز الرسيفر.

ثم باستخدام مفك مناسب ابدأ في إزالة جميع المسامير التي تربط الأجزاء بعضها ببعض.

عند فتح الرسيفر سوف نجد عدد كبير من القطع، توجه فورًا إلى القطعة الخاصة بالكهرباء.

سوف تجد عدة مسامير صغيرة تثبت هذه القطعة، ابدأ في فكها تمامًا.

ومن ثَم ابدأ في استخدام القطع التي ترغب بها في أغراض أخرى مفيدة.