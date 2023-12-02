دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الأباء والأمهات عن كل الطرق التي تساعدهم في مراقبة أبنائهم والتعرف على الأماكن التي يقومون بزيارتها، وذلك قد وفرته التكنولوجيا الحديثة عن طريق رقم الهاتف والواتساب والعديد من التطبيقات على جوجل بلاي، إلى جانب إنها تساعد أصحاب السيارات ورجال الأعمال في معرفة مكان أي شخص يبحثون عنه ويستعرض في هذا المقال عدة طرق لمعرفة مكان أي شخص تبحث عنه.

كيفية تحديد موقع شخص من خلال رقم هاتفه عن طريق تطبيق Spyera

["لو عاوز تعرف مكان أي حد أو عاوز تراقبه" .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% لتحديد مكان أي شخص من خلال رقم تليفونه وبدون أي تطبيقات .. جربها بنفسك هتتفاجئ!!]

“لو عاوز تعرف مكان أي حد أو عاوز تراقبه” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% لتحديد مكان أي شخص من خلال رقم تليفونه وبدون أي تطبيقات .. جربها بنفسك هتتفاجئ!!

يمكن لأي شخص تحديد مكانك من خلال رقم هاتفك بإستخدام العديد من التطبيقات منها تطبيق Spyera وهو تطبيق يعمل على تعقب رقم الهاتف ومراقبة نشاطه وذلك من أجل التأكيد على إستخدام الأطفال، ويتميز أنه يدعم أجهزة iOS و Android عن طريق الخطوات التالية:

شراء ترخيص التطبيق وتثبيته على الهاتف الخاص بك ثم فتح لوحة Spyera.

تحديد موقع الشخص من خلال رقم هاتفه عن طريق GPS.

إذا لم يكن بالهاتف المقصود GPS يمكنك إستخدام الواي فاي من أجل الوصول للمعلومات التي ترغب بها.

كيفية إستخدام خاصية العثور على جهازي لأجهزة الأندرويد

["لو عاوز تعرف مكان أي حد أو عاوز تراقبه" .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% لتحديد مكان أي شخص من خلال رقم تليفونه وبدون أي تطبيقات .. جربها بنفسك هتتفاجئ!!]

“لو عاوز تعرف مكان أي حد أو عاوز تراقبه” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% لتحديد مكان أي شخص من خلال رقم تليفونه وبدون أي تطبيقات .. جربها بنفسك هتتفاجئ!!

تعد هذه الخاصية لها قدرة كبيرة على تحديد أي موقع لكن تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت ويتم ذلك عن طريق تحميله من متجر جوجل بلاي والقيام بتثبيته، ثم إتباع ما يلي:

الدخول على التطبيق بحساب جوجل المسجل على الهاتف المراد تحديد موقعه.

الإنتظار لبعض الوقت للوصول للهاتف المراد تعقبه وإزالة بيانات الهاتف للجهاز المتتبع.

أما إذا كان الهاتف في مكان مغلق يتم إستبدال الخرائط الداخلية وغلق الجهاز بشاشة القفل الخاصة به.

وهكذا يوجد طرق مختلفة متاحة لتحديد موقع أي شخص بطريقة آمنة وبحرص وسهولة كبيرة.