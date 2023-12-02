"متقوليش مكنتش اعرف" ... العثور على "3 نباتات يساعدون على التخلص من بق الفراش" بصورة نهائية من المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر بق الفراش من أكثر المشاكل الصحية الشائعة في المنازل، حيث تسبب هذه الحشرة الصغيرة آلامًا وحكة، وتعتبر وجودها مؤشرًا على نقص في مستوى النظافة على الرغم من أن هناك العديد من المبيدات الكيميائية المتاحة في السوق للتخلص من بق الفراش، إلا أن هناك بعض النباتات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في التخلص من هذه الآفة بشكل آمن وفعال. في هذا المقال، سنلقي نظرة على ثلاث نباتات تتميز بخصائص قاتلة لبق الفراش.

ما هي الثلاث نباتات التي تعمل على التخلص من بق الفراش

النعناع البري (النعناع الطبيعي):

يعتبر النعناع البري من النباتات ذات الرائحة القوية والمفيدة في التخلص من بق الفراش يمكن استخدام أوراق النعناع الطازجة أو الجافة عن طريق وضعها في الأماكن التي يشتبه في وجود البق، مثل الفراش والأرائك والستائر يمكن أيضًا صنع محلول من زيت النعناع ورشه على المناطق المصابة.

الزعتر:

الزعتر له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالًا في مكافحة بق الفراش يمكن وضع أكياس صغيرة من الزعتر الجاف في الأماكن المستعملة بشكل مكثف، أو يمكن وضع قليل من زيت الزعتر على المناطق المستعملة يفضل تكرار هذه العملية بشكل دوري.

اللافندر:

اللافندر يشتهر برائحته الزهرية الجميلة، ولكنه أيضًا يعمل كمردود طبيعي ضد بق الفراش يمكن وضع أكياس قطنية تحتوي على زهور اللافندر في الأماكن المصابة. كما يمكن استخدام زيت اللافندر عن طريق تخليطه مع ماء ورشه في الأماكن المستعملة.