هتندم انك متعرفش الوصفة دي" ... كوب واحد من هذا المشروب السحري يساعد على فقدان اكثر من 18 كيلو ... اعرف التفاصيل بسرعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني الكثير منا من تراكم الدهون في مناطق محددة مثل الخصر، الجانبين، والردفين، وهذا يمكن أن يكون أمرًا محبطًا من أجل التغلب على هذا التحدي، يعتبر استخدام مشروب حارق للدهون خيارًا فعّالًا وصحيًا يمكنك تحضير مشروب حارق للدهون باستخدام مكونات طبيعية تساهم في تسريع عملية حرق الدهون في هذه المناطق يُعَدّ الشاي الأخضر من بين الخيارات الممتازة، حيث يحتوي على مركبات تُعزز من أيض الجسم وتعزز فقدان الوزن.

ما هي فوائد الشمر للتخسيس

تحفيز عملية الهضم: يحتوي الشمر على مركبات طبيعية تعزز عملية الهضم وتساعد في تفتيت الطعام هذا يعني أن تناول مشروب الشمر قبل الوجبات قد يساعد في تحسين عملية الهضم وبالتالي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على التحكم في الوزن.

تقليل الشهية: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن تناول مشروب الشمر قد يقلل من الشهية يعزى هذا التأثير إلى المركبات الكيميائية الطبيعية في الشمر التي تؤثر على مستويات الهرمونات المرتبطة بالشهية.

تحسين مستويات السكر في الدم: يُعتبر الحفاظ على مستويات السكر في الدم مهماً لعملية فعالة للتخسيس وقد أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك الشمر قد يساهم في تحسين تحكم الجسم بمستويات السكر في الدم.

تقليل الانتفاخ والغازات: يُعتبر الشمر مشروبًا طبيعيًا لتهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ والغازات، مما يجعل الشخص يشعر بالراحة والخفة، مما يسهم في دعم عملية التخسيس.

كيفية تحضير مشروب الشمر

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من بذور الشمر.

250 مل من الماء المغلي.

الطريقة:

ضعي بذور الشمر في كوب.

اسكبي الماء المغلي على البذور.

غطي الكوب واتركيه ليتخمر لمدة 10-15 دقيقة.

صفّي المشروب ويمكن إضافة عسل أو ليمون حسب الذوق.