دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالرغم من انتشار ومعرفة التقاليد وعادات المصريين الا انه هناك مناطق ريفية او نائية موجودة ببلاد اخرى يوجد بها العديد من العادات والتقاليد المعروفة في هذه المناطق قت تشيب لها الرأس بسبب اختلافنا القادم عن ما هو معروف ومألوف ويعتاد عليه الجميع وقصة اليوم هي من ضمن هذه القصص الغريبة التي يتعجب كل من يسمعها ولا يصدقها أيضا انها حقيقية بسبب شدة غرابتها

قصة الأم والابنة المتزوجتان من نفس الرجل

تروي أورولا بادولت فتاة بنجلاديشية قصتها الغريبة التي لا يصدقها الكثير بسبب غرابتها وهي كيفية حدوث زواجها هي وأمها من نفس الرجل حيث توفى والد الفتاة عندما كانت تبلغ من المعروف ثلاث سنوات فقط وبعدها ذهبت ام الفتاة وتزوجت من رجلا اخر قد عاشوا في سنوات طويلة من السعادة لتكنشف بعدها اورولا انها أيضا متزوجة منه وقد تم عقد قرانهما أيضا عندما كانت في الثالثة من عمرها بعد وفاة والدها

["مصيبة والناس سكتت عليها" .. ام وبنتها اتجوزوا نفس الشخص !!.. "قصة مصيبة لن يصدقها احد" اعرف التفاصيل هنا!!]

رد فعل الفتاة بعد اكتشاف الحقيقة الصادمة

لم تصدق الفتاة أنه تم فعل ذلك بها وخاصة انها كانت بسن صغير جدا ثلاث سنوات هي لم تكن تستطيع التحدث أو المشي بشكل طبيعي وغير واعية ولكن قالت اورولا أنها علمت أن هذه هي العادات والتقاليد الموجودة بالقبيله الخاصة بها وبالرغم من صدمتها ومحاولاتها المستميتة انها تترك هذه الحياة الا انها لم تستطع واستسلمت للامر الواقع والعادات البنجلاديشية