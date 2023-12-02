" مترمهووش لو ضيق"... طرق سحرية لتوسيع الحذاء الضيق في دقيقة ” هتوفر عليكي ومش هتحتاجي جديد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه الكثير من النساء مشكلة الحذاء الضيّق، ومع ارتداء الحذاء الضيّق لفترات طويلة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى آلام في القدمين وتشوهات، ولحل هذه المشكلة، يوجد العديد من الحيل الذكية التي يمكن استخدامها لتوسيع الحذاء الضيق بسهولة وبمواد بسيطة موجودة في المنزل.

طرق توسيع الحذاء

هناك الكثير من الطرق، ولكن لا تتناسب مع مختلف أنواع الأقمشة والمواد التي يتم صناعة الاحذية منها، فهذه الطريقة لا تتناسب مع الأحذية المصنوعة من القماش

الطريقة

فردتين من الشراب المصنوع من القماش السميك، أو شراب مصنوع من الصوف.

استشوار كهربائي، أو المجفف الكهربائي.

يتم إرتداء الجوارب في الأقدام، ثم قم بإرتداء الحذاء المراد توسيعه، وتسليط المجفف الكهربائي على الحذاء بدرجة حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة كحد أقصى، حتى لا يتسبب المجفف في تلف واحتراق الحذاء، وبعد الإنتهاء من هذه المهمة ضع الحذاء أمام التكييف، أو المروحة أو أمام أى تيار هواء على أن تستمر في استخدام هذه الطريقة حتى تحصل على درجة التوسيع و المقاس المناسب للحذاء.

حيل التجميد لتوسيع الأحذية

هناك أنواع من الأحذية لا تحتاج إلى توسيع، لأنها تتمدد بفعل عامل الحرارة و كثرة الارتداء، ولكن بعض الأحذية بحاجة إلى حيل مختلفة لتوسيع مثل حيلة التجمد، وتتناسب هذه الطريقة مع الأحذية المصنوعة من القماش، بطريقة سهلة وبسيطة جدا و بإستخدام أدوات متوفرة في كل منزل

الأدوات

مياه

كيس بلاستيك متعدد الاستخدامات.

طريقة الإستخدام

يتم ملء الكيس البلاستيك بالماء وثم يتم وضعه في الحذاء، على أن يتم التركيز أثناء وضع الكيس على مكان تمركز الضيق في الحذاء.

يتم وضع الحذاء في كيس ثم يتم وضعه في الفريزر او الثلاجة أو مكان التجميد.

بعد مرور يوم أو ليلة كاملة يتم إخراج الحذاء والأنتظار حتى يذوب الثلج من الحذاء سوف تلاحظين الفرق في التوسع.