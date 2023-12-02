ولادك بيشتكوا من زفارة الفراخ...اعرفي ازاي تتخلصي من زفارة الفراخ....طريقة سحرية للتخلص من زفارة الفراخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زفارة الفراخ هي الرائحة الطبيعية للبروتين الحيواني عن وجوده مع الدهون بنسبة عالية، وتعتبر زفارة الدجاج من أكثر الروائح التي تزعج الكثير من ربات المنزل، حيث أن رائحة زفارة الفراخ تكون رائحة كريهة غير مقبولة وموجودة في كثير من أنواع الطيور وليس الدجاج فقط، وقد لا نتخلص من رائحة الزفارة بالرغم من غسلها بالماء مرات عديدة ولكن في هذا المقال سنذكر لكم طريقة تقضي على رائحه الزفارة الكريهة وحتى لا تصل هذه الرائحة الى الطعام بعد طهيه وإليكم بعض الطرق السهلة والغير مكلفة وبطرق سهلة سيتم التعرف عليها من خلال هذا المقال فتابعوا معنا.

كيفية التخلص من زفارة الدجاج

عند قيامك بغسل الطيور أو الدجاج يجب أولا غسل أيدينا بخل التفاح قبل غسل وتنظيف الطيور وذلك أن خل التفاح من العناصر المهمة التي تعمل على إزالة الزفارة والرائحة الكريهة من الأيدي عند غسل الطيور والتي قد تنتقل إلى الأكلات الأخرى كما أن خل التفاح له استخدامات كثيرة اخرى مثل غسل الخضروات والفواكه وذلك لقتل الجراثيم والبكتيريا.

القضاء على زفارة الدجاج

يمكن بواسطة استخدام الليمون القضاء تماماً على رائحة الزفارة فهو من العناصر المهمة جدًا التي لها استخدامات عديدة في الأطعمة والعصائر المختلفة حيث ان عصير الليمون يتميز برائحته النفاذة وطعمه الحمضي وتعمل رائحة الليمون على القضاء على رائحة الزفارة ويقوم الوسط الحمضي الذي يوفره الليمون بالقضاء تماما على الجراثيم ولزيادة الفعالية يمكنك وضع ملعقة من الخل مع الليمون وهذا الخليط يعمل على القضاء على الروائح الكريهة سواء من اليدين أو الدجاج بعد غسلها حيث نقوم بغسل أيدينا بالليمون بعد غسلها بالماء والصابون جيداً حيث تعمل على إزالتها من الروائح الكريهة مثل الزفارة والجراثيم من أيدينا.

طريقة التخلص من الزفارة

‌يجب عليك احضار وعاء عميق ووضع الدجاج فيه وملئه بالماء.

‌احضري ليمونة وقومي بعصرها للحصول على عصير الليمون.

‌قومي بإحضار ملعقة من الخل أو هل التفاح حسب الرغبة

‌ضعي عصير الليمون والخل على الدجاجة وتركها لمدة ساعة في الثلاجة وستتخلصين تماماً من الرائحة.