[«ازاي عايشين ومنعرفشش الطريقة الصح»!!.. طريقة عبقرية ومضمونة 100% لسحب الأموال من ماكينة الـATM بدون ما الفيزا تنسحب منك... جربها ومتضيعش وقتك تاني]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) هي أجهزة آلية تتيح للعملاء سحب الأموال وإيداعها والتحقق من رصيدهم المصرفي وإجراء معاملات أخرى، وهي وسيلة مريحة وسهلة الاستخدام للحصول على الأموال، خاصةً إذا كنت بعيدًا عن فرع البنك.

ابحث عن ماكينة ATM تابعة لبنكك.

تحقق من ماكينة ATM للتأكد من أنها آمنة.

أدخل بطاقتك المصرفية في فتحة القراءة.

أدخل رقم PIN الخاص بك. تأكد من إدخال الرقم الصحيح حتى لا تُحبس بطاقتك.

اختر خيار “سحب النقود”، حيث سوف يعرض لك ماكينة ATM قائمة من الخيارات، اختر منها “سحب النقود”.

أدخل المبلغ الذي تريد سحبه بدقة.

احصل على أموالك. ستصدر ماكينة ATM الأموال من فتحة النقد.

احصل على إيصالك. سيطبع لك ماكينة ATM إيصالًا بتفاصيل العملية، ومن ثم احرص على الاحتفاظ بالإيصال حتى إذا كنت لا تحتاج إليه في الوقت الحالي.

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نصائح للحفاظ على أمانك عند سحب الأموال من ماكينة ATM

استخدم ماكينة ATM في مكان مضاء جيدًا ومزدحم بالناس. سيساعد ذلك في ردع اللصوص.

احرص على عدم ترك بطاقتك المصرفية في ماكينة ATM، احصل عليها بمجرد الانتهاء من العملية.

انظر بعيدًا عن الأشخاص الذين يقفون بالقرب منك عند استخدام ماكينة ATM، إذا لاحظت أي شيء مشبوه، فانتقل إلى ماكينة ATM أخرى.

لا تنسَ إيصالك، قد تحتاجه إذا كنت بحاجة إلى تقديم شكوى إلى البنك.