دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون والقرنفل يعتبران من المكونات الطبيعية المفيدة لعلاج مشاكل الشعر وتحسين صحته. يتمتع زيت الزيتون بفوائد ترطيبية وغذائية، بينما يُعتبر القرنفل مضادًا للبكتيريا وله تأثير تحفيزي على فروة الرأس. إليك وصفة بسيطة يمكن تحضيرها في المنزل سنناقش فوائدها وكيفية عملها بالطريقة الصحيحة للاستفادة بكل مكوناتها في هذا المقال والسطور القادمة

وصفة زيت الزيتون والقرنفل لعلاج مشاكل الشعر

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي.

1-2 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

الطريقة:

في وعاء، امزجي زيت الزيتون مع القرنفل المطحون حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بتسخين الخليط قليلاً، ولكن تأكدي من عدم تسخينه إلى درجة عالية جداً.

قومي بتوزيع الخليط بالتساوي على فروة الرأس وشعرك.

دلكي فروة رأسك بلطف لمدة 5-10 دقائق لتحسين امتصاص الزيوت وتحفيز الدورة الدموية.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 30-60 دقيقة.

اشطفي شعرك بشكل جيد باستخدام شامبو مناسب.

يُفضل تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر، في حين يساعد القرنفل في تحفيز نمو الشعر وتقويته.

["هتخلي جوزك يتجنن عليكي" .. وصفة هتجنن جوزك عليكي .. فوائد وطريقة وصفة "زيت الزيتون والقرنفل" ستحول حياتك ١٠٠%!!]

فوائد وصفة زيت الزيتون والقرنفل لعلاج مشاكل الشعر

ترطيب الشعر: زيت الزيتون يحتوي على مركبات ترطب الشعر وفروة الرأس، مما يساعد في منع الجفاف وتقوية الشعر.

تعزيز لمعان الشعر: يعمل زيت الزيتون على تحسين لمعان الشعر وجعله أكثر نعومة، مما يمنح مظهرًا صحيًا.

تحفيز نمو الشعر: القرنفل يحتوي على مواد فعّالة تعزز نمو الشعر وتقويه، مما يساهم في تقليل تساقط الشعر.

تحسين الدورة الدموية: عملية التدليك أثناء وضع الوصفة تساعد في تحسين الدورة الدموية إلى فروة الرأس، مما يعزز إمداد الشعر بالغذاء والأكسجين.