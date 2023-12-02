مأساة مؤلمة.. عريس متهور قليل الخبرة يتسبب بنقل عروسته للعناية المركزة وعندما فحصها الأطباء اكتشفوا مفاجأة صادمة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اهم شيء بالزواج هو أن تكون العروس والعريس يوافقون على هذا الزواج وليس الاهل فقط، وذلك لأن الأمر متعلق بهما وليس بأي شخص آخر، وذلك لعدم حدوث أي مشكلة بعد الزواج وبالإضافة إلى لابد من أن يكون الزوج عاقل ليس لديه أي أمراض عقلية أو يستطيع السيطرة على أفعاله واقوله وكذلك الزوجة، وهذا لاستمرار الزواج طوال العمر، وهذا ما سنوضحه الآن

قضية فتاة بعد اسبوعين زواج

قامت فتاة برفع قضية خلع على زوجها بعد مرور أسبوعين فقط على حفل زفافها، وكانت قصتها ان الزوج هو قريبها ابن عمها ولكن لم ترغب بالزواج به لأنها شعرت بأنه غير مناسب لها، بالرغم من هذا تزوجت منه دون موافقتها، وهذا لأن الاب قد حتم رأيه عليها وأصر على إتمام الزواج دون موافقتها حتى يعطيها لقريبة ليحافظ عليها اكثر من اي شخص آخر.

باقي قصة الفتاة

تحكي انها تزوجت منه وبعد انتهاء الحفل عند الذهاب لمنزلهما قام بضربها يشكل غير طبيعي حتى نجدها الاهل والجيران منه، واستمر إقامتها بالمستشفى فترة طويلة تتعدي الأسبوعين متواصلين وبعد أن أفاقت من مرضها قامت برفع القضية حتى تتطلق منه بشكل قانوني، وذلك لأنه لا يمكن العيش معه في أي وقت حتى لا يؤذيها ويضربها مرة أخرى أو يقتلها، وذلك نتيجة أنه يعاني من المرض النفسي وعدم التحكم في تصرفاته وأفعاله فمن السهل قتلها دون علم أحد.