دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “معجزة ربانية سحرية المفعول”.. زيت الزيتون على الزبادي هيرجعك شباب من تاني، إن زيت الزيتون أحد الزيوت الطبيعية المستخدمة في عدد لا حصر له من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر والجسم بشكل عام، وهذا بفضل خصائصه الغذائية التي يحتوي عليها، كما أنه يستخدم في الطعام الصحي وأهم الزيوت المستخدمة في أنظمة الريجيم المختلفة لانقاص الوزن، أما بالنسبة إلى الزبادي فهو غني بالكالسيوم ومناسب لصحة العظام وفيما يلي نعرض لك فوائد المزج بينهما في السطور القادمة.

فوائد زيت الزيتون والموز

أحد الزيوت الطبيعية التي تحتوي على عناصر ضرورية لصحة الجسم وهذا بالإضافة إلى الأحماض التي يحتوي عليها مثل حمض الأوليك وأحماض دهنية أحادية غير مشبعة، ويتميز بأن سعراته الحرارية مناسبة جداً لصحة الجسم وعندما يتم تناوله في فصل الشتاء يمنحك شعورا بالدفء ويمكن تناوله بصورة مباشرة بأخذ ملعقة منه أو تناوله في الوصفات والأطعمة المختلفة.

["معجزة ربانية سحرية المفعول".. زيت الزيتون على الزبادي هيرجعك شباب من تاني!]

فوائد الزبادي مع زيت الزيتون

• هذا المزيج يعالج الكثير من الأمراض المناعية ويقلل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين وهذا لاحتواء زيت الزيتون على دهون مشبعة تعمل على التحكم في نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويحتوي الزبادي على فيتامينات كثيرة من بينها فيتامين أ وكذلك ك وهما المسؤولان عن رفع مستوى الكوليسترول النافع في الدم.

• وهذا الخليط يساعد على إذابة حصوات الكلى والمثانة ويعالج مشاكل كثيرة تتعرض لها العظام لأنها غنية بالكالسيوم وحمض الفوليك الذي يعمل على تقوية العظام وعلاج أي مشكلة تتعرض لها.