[لو أنتي عروسة جديدة الوصفة دي ليكي!! ... ضعي "زيت الزيتون مع القرنفل" علي هذا المناطق وادعيلي.. حياتك هتتغير 200 درجة!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد كثير من البنات أو النساء بشكل خاص لا يعرفون قيمة وفوائد زيت الزيتون مع القرنفل حيث زيت الزيتون والقرنفل من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد الصحية والجمالية. يتميز زيت الزيتون بخصائصه المرطبة والمغذية، بينما يتميز القرنفل بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم كيفية عمل هذا الوصفة السحرية وكيفية استخدامها تابعونا

تعرف على فوائد وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

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* **تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموه:** يساعد زيت الزيتون والقرنفل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساهم في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموه.

* **علاج تساقط الشعر:** يمكن أن يساعد زيت الزيتون والقرنفل في علاج تساقط الشعر، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد على تهدئة فروة الرأس ومنع تساقط الشعر.

* **علاج قشرة الرأس:** يساعد زيت الزيتون والقرنفل على علاج قشرة الرأس، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا التي تساعد على تنظيف فروة الرأس وإزالة القشرة.

* **ترطيب الشعر الجاف:** يساعد زيت الزيتون والقرنفل على ترطيب الشعر الجاف، وذلك بفضل خصائصه المرطبة التي تساعد على تقليل الجفاف والتقصف.

* **تنعيم الشعر:** يساعد زيت الزيتون والقرنفل على تنعيم الشعر، وذلك بفضل خصائصه المرطبة التي تساعد على فك تشابك الشعر وجعله أكثر نعومة.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

المكونات

* ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

* 5-10 حبات من القرنفل

تعرف على طريقة التحضير:

1. سخني زيت الزيتون في قدر على نار هادئة.

2. أضيفي حبات القرنفل إلى الزيت الساخن.

3. اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

4. ارفعي الخليط عن النار واتركيه يبرد تمامًا.

5. صفي الخليط باستخدام مصفاة دقيقة.

تعرف على طريقة الاستخدام

1. ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك.

2. دلكي فروة رأسك بأطراف أصابعك لمدة 5 دقائق.

3. اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل.

4. اغسلي شعرك بالشامبو والماء.