دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالرغم من أن هناك أنواع لا حصر لها من الصابون السائل الخاص بتنظيف صحون المطبخ إلا أن هناك الكثير من السيدات لا تتحمل المواد الكيميائية الضارة الموجودة فيه وسرعان ما تؤلمها يدها أثناء الغسيل وتتأذى وتلتهب، لهذا نجد أن الكثيرات يرغبن في معرفة طريقة عمل الصابون السائل والمنظفات في المنزل كي تكون آمنة أكثر على اليدين بالإضافة إلى أنها ستكون فعالة جداً في تنظيف الصحون مهما بلغت درجة الاتساخ، وإليكم الخطوات خطوة بخطوة في السطور التالية.

طريقة صنع الصابون السائل في المنزل

إذا كان لديك بقايا من قطع الصابون المستعمل في غسل اليدين فقومي بجمع كمية منه مع 20 قطرة من الزيوت الطبيعية مثل زيت اللافندر على سبيل المثال، ولون طعام مفضل لديك حسب رغبتك وملعقة صغيرة واحدة فقط من الجلسرين السائل وكذلك 235 مل من الماء المغلي فقط وخلاط كهربائي لخلط المكونات مع أي نوع من المكونات الطبيعية العطرية.

["مش هتغرم كتير".. طريقة عمل صابون سائل في المنزل خطوة بخطوة والمكونات أقل ما يمكن!]

خطوات عمل الصابون السائل في المنزل

عليك البدء أولا ببشر الصابون لكي نحصل على شرائح ناعمة ثم نضعه في الخلاط الكهربائي ونضيف إليه الماء المغلي ونبدأ في التشغيل حتى يذوب تماماً ثم تضع الجلسرين وهذا لأنه سوف يمنح بشرتك نعومة ورطوبة لا مثيل لها، بالإضافة إلى أن الزيوت العطرية التي سوف نضعها سوف تجعل يديك رائحتها جميلة للغاية أضيفيها واضيفي زيت اللافندر الذي يحمي يديك من البكتيريا لأنه أحد مضادات الميكروبات الضارة ثم أضيفي الوان الطعام وليس ألوان صناعية حتى لا تضر البشرة.

بعد ذلك نقوم بخلط كل هذه المكونات جيداً في الخلاط الكهربائي مع الاستمرار في وضع الماء المغلي لكي نحصل على قوام سائل ونضعه في علبة محكمة الإغلاق حتى نستخدمه عند الحاجة.