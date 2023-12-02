دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية الكثير من الناس لايعرفون قيمة وفوائد حرق ورق الغار في المنزل حيث يحتوي ورق الغار على فوائد عديدة للصحة، وقد استخدم منذ القدم لأغراض طبية وعلاجية. من فوائد حرق ورق الغار ما يلي:ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم اهم فوائد حرق ورق الغار في المنزل

تعرف على فوائد حرق ورق الغار في المنزل [معجزة ربانية!!.. تعرف على فوائد حرق "ورق الغار"في المنزل.. ندمت اني مجربتهاش من زمان!!]

تنقية الهواء:

يحتوي ورق الغار على مركبات مضادة للأكسدة والجراثيم والفطريات، وعند حرق ورق الغار، تطلق هذه المركبات في الهواء، مما يساعد على تطهيره من الملوثات والروائح الكريهة.

التخلص من التوتر والقلق:

يساعد استنشاق رائحة ورق الغار على الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق، كما أنه يساعد على تحسين المزاج والشعور بالراحة.

تعزيز التركيز:

يعتقد أن رائحة ورق الغار يمكن أن تساعد على تحفيز الدماغ وتعزيز التركيز.

علاج الصداع:

يساعد استنشاق رائحة ورق الغار على تخفيف الصداع.

تحسين صحة الجهاز التنفسي:

يساعد استنشاق رائحة ورق الغار على إزالة البلغم وتخفيف احتقان الجهاز التنفسي.

طرد الحشرات:

يساعد حرق ورق الغار على طرد الحشرات مثل الصراصير والبعوض.

* **الحماية من الطاقة السلبية:** يعتقد البعض أن حرق ورق الغار يساعد على الحماية من الطاقة السلبية.

تعرف على كيفية حرق ورق الغار

للحرق ورق الغار، اتبع الخطوات التالية:

1. اقطع ورقتين من ورق الغار.

2. ضع ورقتي الغار في وعاء صغير.

3. أضف القليل من الزيت النباتي إلى الوعاء.

4. أشعل النار في الوعاء.

5. اترك الوعاء مشتعلًا لمدة 10-15 دقيقة.

6. قم بإطفاء النار بعد ذلك.