دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طرق تشغيل الراوتر بدون الحاجة إلي مصدر كهربي حيث أنه مع التطور الكبير الحادث في التكنولوجيا واختراع الانترنت أصبحنا نعتمد عليه في معظم أعمالنا اليومية الأمر الذي سبب وجود جهاز راوتر في كل منزل لأننا أصبحنا بحاجة إلى الاتصال الدائم بالانترنت ولكن الكثير من الناس في هذه الأيام يشتكون من قطع الانترنت وسوف نخبركم عن السبب والحل في المقال.

أسباب قطع الانترنت

["هيشتغل حتى لو النور قاطع" .. طرق سحرية ومجربة لتشغيل الراوتر بدون كهرباء .. مش هتصدق الا لما تجربها!!!]

“هيشتغل حتى لو النور قاطع” .. طرق سحرية ومجربة لتشغيل الراوتر بدون كهرباء .. مش هتصدق الا لما تجربها!!!

هناك العديد من الأسباب التي بدورها تعمل على قطع شبكة الإنترنت ومنها:

الضغط على الشبكة في حالة قيام عدد كبير من الأجهزة باستخدام الشبكة في وقت واحد وفي هذه الحالة ينقطع الاتصال بالشبكة ويعاد مرات عديدة ويترتب على ذلك وقف تشغيل مقاطع الفيديو وفتح مواقع الويب.

في حالة تشغيل شبكة واي فاي غير آمنة وتحمل نفس الاسم فمن الممكن أن تتصل الأجهزة بالشبكة الغير صحيحة ويمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال ضبط إعدادات الهاتف وجهاز الكمبيوتر لوقف خاصية الانضمام إلى الشبكات تلقائيا لمنع التقاط أي شبكة غير آمنة.

طريقة تشغيل راوتر بدون كهرباء

تستطيع بكل سهولة تشغيل جهاز الراوتر بدون كهرباء من خلال الأجهزة التالية:

يمكنك تشغيل جهاز الراوتر الخاص بك من خلال بطارية تحتوي على كابل usb لأنه من خلال توصيل الراوتر بهذه البطارية تستطيع الحصول علي مصدر طاقة مؤقت لحين رجوع التيار الكهربي.

من خلال استعمال جهاز الباور بنك وذلك من خلال توصيل الراوتر بكابل الusb وسوف يساعدك على تشغيل الراوتر لحين عودة التيار الكهربي.