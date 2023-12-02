دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أم شكت في سلوك ابنتها فقامت بمراقبتها ووضع كاميرا مراقبة سحرية في غرفة نوم ابنتها حيث أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية يقومون بإصدار الأصوات المزعجة والضحكات في جميع أنحاء المنزل وتخشى الأمهات حدوث أي مكروه لأطفالها وخاصة إذا كانت هذه الأم تقضي معظم وقتها خارج المنزل وفي المقال سوف نخبركم عن طريقه استخدمتها ام في مراقبة ابنتها ونتيجتها عليها.

وضع كاميرا في غرفة الطفلة

["خلو بالكم من عيالكم" .. ام شكت في سلوك ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية داخل غرفة نومها.. ما رأته الأم أصابها بالجنون!!!]

“خلو بالكم من عيالكم” .. ام شكت في سلوك ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية داخل غرفة نومها.. ما رأته الأم أصابها بالجنون!!!

بسبب التقدم الكبير الحادث في التكنولوجيا الذي جعلها توفر علينا الكثير من السبل وبشكل خاص الأمهات التي تقضي معظم وقتها خارج المنزل في عملها حيث قامت أم أمريكية تقضي وقتا طويلا في عملها بمراقبة ابنتها من خلال وضع كاميرا خفية في غرفتها للاطمئنان عليها حيث أن هذه الطفلة تبلغ من العمر اربع أعوام بالإضافة إلي أن هذه الطفلة تعاني من بعض الاضطرابات العصبية الناتجة عن حدوث سكتة دماغية في صغرها وتحتاج إلى عناية دائمة ومستمرة.

الآثار السلبية الناتجة عن الكاميرا

تعتبر مراقبة اي اي شخص وخصوصا الأطفال من خلال وضع كاميرا خفية في غرفتهم هو انتهاك خصوصيتهم ولكن هناك بعض الآباء والأمهات يضطرون لها بسبب وجود بعض الظروف لدى أطفالهم وفي حالة هذه الطفلة أصبحت الكاميرا تصدر موسيقى وألحان مختلفة وصرخات سببت الفزع لها وجعلتها تصرخ بصوت عالي وهو الأمر الذي جعل الأم تسرع للاطمئنان على ابنتها واكتشفت أنه تم تهكير الكاميرا ولذلك من المهم أن نقوم بمراقبة اطفالنا بطرق صحيحة لا تؤثر عليهم.