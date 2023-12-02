دوت الخليج - كتب احمد صلاح -زيت الزيتون الحل السحري لجميع المشاكل! حيث يأتي زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي تستخدم بكثرة وتتنوع طرق استخداماته في الكثير من الأشياء مثل العلاجات الطبية، فضلا عن إعداد الأطعمة المتنوعة لأنه صحي جدا، إلا أنه في الزمن الحالي زاد جشع التجار مما جعلهم يجنون أموالا طائلة من استغلالهم لجهل الأشخاص خاصة عن شراء السلع المختلفة خاصة زيت الزيتون، لذلك نقدم لكم كافة المعلومات للتعرف على أفضل أنواع زيت الزيتون وكيفية التفريق بين الزيت الأصلي والمغشوش بكل سهولة فيما يلي.

كيفية التعرف على جودة زيت الزيتون

[“متخليش حد يضحك عليك”.. حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش .. اراهنك اذا كنت تعرفها قبل كده!!!]

“متخليش حد يضحك عليك”.. حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش .. اراهنك اذا كنت تعرفها قبل كده!!!

انتشر الغش التجاري بشكل كبير مؤخرا استغلالا لجهل المستهلكين، لذلك يمكنك التعرف على جودة زيت الزيتون من خلال العلامات التالية:

اللون الأساسي لزيت الزيتون الأصلي يكون أخضر مائل الاحمرار ويظهر ذلك بوضوح عند تعريض الزيت للشمس أو إضاءة قوية.

ملمس زيت الزيتون لزج بقوة عن الأنواع المغشوشة.

كما أن رائحته مميزة وقوية وتظهر بوضوح بمجرد فتح الزجاجة.

استخدام العبوة أكثر من مرة وحتى نهاية الكمية لا يتسبب في تغيير أي من خواص الزيت.

حيلة مبتكرة للتعرف على جودة ونوع زيت الزيتون

توجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها التعرف علي نوع زيت الزيتون اذا كان مغشوش أو اصل ومن بين هذه الطرق ما يلي:

نحضر كوب أو وعاء نظيف ونضيف به ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثم نضعه في الفريز لمدة ليله كاملة أو أقل من ذلك.

افحص الزيت اذا تم تجميده فإن هذا النوع يكون اصلي أما إذا لم يتجمد فيكون مغشوش.