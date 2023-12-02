دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستخدم ربات البيوت الجبن بمختلف أنواعها في عمل سندويتشات لأبنائها خاصة في فترة المدارس لأنها تحتوي على معادن وعناصر مفيدة لصحة الجسم إضافة إلى طعمها المميز، كما أن أغلب أنواع الجبن يحتوي على الكالسيوم والبروتينات والعديد من الأحماض الأمينية الهامة في بناء الجسم، ومع ذلك توجد عدة أنواع من الجبن تهدد صحتك احذر منها ويفضل الابتعاد عن شرائها، ونستعرض معكم عبر فقرات المقال هذه الأنواع الخطيرة والأخرى المفيدة بالصحة

أنواع الجبن الخطيرة على الصحة

["اوعى تاكلها ولو ببلاش" .. احذر من تناول هذه الأنواع من "الجبن" تسبب أمراض خطيرة .. خلي بالك فيها سم قاتل!!]

“اوعى تاكلها ولو ببلاش” .. احذر من تناول هذه الأنواع من “الجبن” تسبب أمراض خطيرة .. خلي بالك فيها سم قاتل!!

ذكرت عديد من الدراسات والأبحاث أن تناول الأنواع التالية من الجبن خطر على صحتك وتتمثل فيما يلي:

الجبن الإيطالي: أحد أكثر الأنواع خطورة والضرر يكمن خلال التصنيع حيث يتم ترك الجبن حتي تتعفن، ثم تتوغل يرقات الذباب نحو الداخل ويتم دمج الديدان إليها بواسطة جهاز معين وقد يسبب خطر على صحة الجهاز الهضمي إضافة إلى الأمراض المعدية.

توجد أنواع من الجبن تصنع في أماكن غير موثوقة وليست عليها رقابة والتي قد تحتوي على البكتيريا، ويتم إضافة الفورمالين إليها والتي تعد خطرا على الصحة لذلك يرجى التأكد من مصدر التصنيع.

الجبن التي تشمل على زيوت نباتية مهدرجة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وهذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

أفضل أنواع الجبن على صحة الإنسان

يعتبر الجبن القريش هو أفضل نوع للجسم لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات، كما أن نصف الكوب من الجبن القريش به 14 جرام بروتين وكذلك نسبة عالية من الكازين أحد أهم أنواع البروتينات.