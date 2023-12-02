استحالة ترمي قشر الموز من النهاردة .. اكتشاف كنز رهيييب داخل قشور الموز لن تستغني عنه طوال حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نأكل الموز بشكل مستمر ودائماً وبكميات كبيرة ولا يمكن أن نقاومه عند رؤيته، ويجب أن نذكر أن هناك كمية كبيرة من القشر، نقوم بتخزينها لدينا ولا نعرف ماذا يمكننا أن نفعل بها، وفي النهاية نقوم بإلقائها في القمامة، ولكن من الواضح أن هناك استخدامات كبيرة من هذا القشر، لأنه يساعد في علاج مشاكل الشعر في جعله ناعم ومفرود وقوي، ولكن يجب أن نستخدم بعض المكونات التي تتم إضافتها إلى قشر الموز.

أهمية وفوائد قشر الموز

تم عمل مجموعة من الاختبارات على قشر الموز والتي ظهر من هذه التجارب هو احتوائها على مضادات الأكسدة بشكل كبير، حيث اتضح أن هذه المضادات لها خصائص علاجية كبيرة تساعد على الحماية من الإصابة بالالتهابات، كما أنها تعمل على علاج الأمراض المزمنة.

طريقة استخدام قشور الموز في علاج مشكلات الشعر

يعمل قشر الموز على علاج مشكلات الشعر عن طريق بعض الخطوات: ومن هذه الخطوات الآتي:

المكونات:

الباقي من قشر موزة.

ملعقة صغيرة طعام من زيت خروع.

ملعقة صغيرة طعام من زيت جوز هند.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء مناسب والقيام بوضع كل المكونات مع بعضها البعض ونقوم بالامتزاج حتى تتداخل كل المكونات.

يمكن أن نخلط تلك المكونات في الخلاط ونخلطها جيداً حتى تختلط المكونات وتتجانس.

ثم بعد ذلك نضع هذا الخليط على فروة الرأس إلى الجذور ويتم تدليكه جيداً

يجب أن نترك هذا الخليط على الشعر لمدة 60 دقيقة وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر.