اوعى تشتريه حتى لو ببلاش”.. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. سموم نطعمها لاولادنا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستخدم عدد كبير من الأشخاص الزيت في أغراض مختلفة في المطبخ والعديد من الوجبات المختلفة حيث انه من الاشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل وضروريه في جميع الوجبات وتكاد لا تخلو أي وجبة من الزيت لذلك تقوم الزائده بشراء كميات كبيرة لاستخدامها عند الحاجة هذا انتشر في معهد الأسوأ انواع جديده من الزيت التي تكون رخيصة الثمن بالمقارنة مع باقي الزيوت الأخرى وبدا العديد يقبل على شرائها ولا يعرفون ان هذه الزيوت خطيرة وتشكل خطر على الحياة وتسبب امراض متعددة وسوف نعرض لكم التفاصيل خلال المقال التالي.

اعاده استخدام زيت الطعام مرة أخرى

بعض الباعة الجائلون بشراء الزيوت المستعملة من ربات المنازل وقاموا بإعادة تدويرها مرة أخرى من خلال إضافة مواد كيميائية ضارة تفتح اللون متغيرة ويتم تعبئتها في زجاجات جديدة لتباع في الأسواق على أنها زيت غير مستعمل ولكن هذه الزيوت تشكل خطر على الصحة وتسبب أمراض خطيرة على ابناؤنا لذلك يجب ان تحذري منها وقد حذرت وزارة الصحة جميع الأشخاص من التلاعب في الزيوت وبيعها مرة أخرى فإن ذلك يضعهم تحت المسائله القانونية.

لا تستخدم الزيت اكثر من مره

الدكتور هشام الموافي وجه تحذير الى جميع لمبات المنازل من عدم استخدام الزيت مرات متكررة فإن ذلك يعرض الصحة إلى الخضراء ويسبب أمراض خطيرة نظرا لان الزيت يتعرض لدرجة حرارة عالية ويؤثر ذلك على تركيبه.