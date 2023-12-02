هذه الأكلة اللذيذة التي يدمنها الجميع بلا استثناء هي أساس كل العلل، ونصف الأزمات القلبية المفاجئة بسببها.. ابتعد عنها فورًا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أكدت دراسة حديثة أجريت بجامعة “ستانفورد” الأمريكية، أن الإقلاع عن تناول اللحوم والألبان واتباع نظام غذائي نباتي صارم، يساعدان على تحسين صحة القلب خلال 4 أسابيع فقط.

وتم تحليل بيانات 22 زوجًا من التوائم المتماثلة بعد خضوعهم لتجربة الإقلاع الكامل عن تناول اللحوم على مدى 3 أشهر، حيث انخفضت نسب الأنسولين والكوليسترول التي تشكل خطراً على صحة القلب.

ونصح رئيس الفريق المعني بالدراسة البروفيسور كريستوفر غاردنر مرضى القلب بالتحول إلى النظام النباتي، وليس فقط التقليل من تناول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، حيث يزيد النظام أيضاً من البكتيريا النافعة في الأمعاء ما يساعد على الهضم.

يؤدي الإفراط في تناول اللحوم إلى العديد من المشاكل الصحية، ولذلك لابد أن تكون حريصًا عند تناول اللحوم، وتوازن بينها وبين الأطعمة الأخرى.

أضرار الإفراط في تناول اللحوم

تعرف على أبرز المشكلات التي يمكن أن تحدث بسبب الإفراط في تناول اللحوم كما الآتي:

1. زيادة خطر الإصابة بالسرطان

تشير بعض الأبحاث الحديثة إلى أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنعة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل: سرطان القولون، وسرطان البنكرياس، وسرطان المعدة.

2. صعوبة الهضم والإصابة بالإمساك

حيث أن اللحوم من الأطعمة التي تحتاج إلى وقت حتى يتم هضمها، ولا تحتوي على الألياف، ويمكن أن تسبب حدوث انتفاخات، وخاصةً اللحم الذي يحتوي على دهون.

وبالتالي يؤدي الإفراط في تناول اللحوم إلى الإصابة بإضطرابات في عملية الإخراج ومواعيدها.

والأفضل هو تناول كميات معقولة من اللحوم، بالإضافة إلى الكربوهيدرات الصحية، مثل: الحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة، والتي تساعد في الهضم والتبرز بشكل أفضل.

3. تأثيرات سلبية على البشرة والشعر

إذا كنت تتناول اللحوم بكميات كبيرة، فهذا يعني أنك تتناول العناصر الغذائية الأخرى بكميات قليلة أو منعدمة.

ونادرًا ما يتوفر فيتامين ج في المنتجات الحيوانية، كما أن اللحوم ليست غنية بفيتامين ج الهام في تكوين الكولاجين الذي يحافظ على صحة البشرة والشعر والأظافر.

ولذلك يجب التقليل من تناول اللحوم لإفساح المجال لتناول الأغذية الأخرى الصحية والهامة لكافة أعضاء الجسم.

4. زيادة فرص الإصابة بالأمراض

لنفس السبب السابق، يمكن أن تزداد احتمالية الإصابة بالأمراض، وخاصة المتعلقة بالمناعة والفيروسات، مثل: نزلات البرد، وذلك لأنك لا تتناول كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللازمة لمقاومة العدوى وعلى رأسها فيتامين ج.

وسوف تتفادى الإصابة بالعديد من الأمراض بتوازن الطعام بحيث تتناول الخضروات والفاكهة بكميات جيدة أيضًا.

5. مشاكل القلب والشرايين

يحتاج الجسم إلى تناول الألياف كما ذكرنا من قبل، ليس لسهولة الهضم فحسب، ولكن لأنها تقلل من امتصاص الكوليسترول، وبالتالي تحمي القلب من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تصيبه.

وإذا كان تناول اللحوم يأتي على حساب مصادر الألياف الأخرى، فإنها ستؤثر مع الوقت على صحة القلب والشرايين، حيث أن اللحوم ترفع مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، وخاصةً اللحوم المصنعة أو التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية.

6. الإصابة بالإلتهابات في الجسم

إن الدهون المشبعة الموجودة في اللحم تعزز إصابة الجسم بالالتهابات، كما أن اللحوم تفتقر إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات والوقاية منها.

فمن المهم تناول الأطعمة الملونة، والمقصود بها الخضروات والفواكه ذات الألوان العديدة لاحتواءها على مضادات الأكسدة الهامة للجسم.

7. حصى الكلى

يسبب الإفراط في تناول اللحوم التأثير سلبًا على الكلى وزيادة احتمالية تكون الحصوات، حيث أن البروتينات الحيوانية تحتوي على مركبات تسمى البيورينات التي تتحلل إلى حمض اليوريك، والكثير من هذا الحمض يسبب تكون حصوات الكلى.

8. زيادة الوزن

إن تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني سوف يتم تخزينه بالجسم على هيئة دهون، وستحتاج إلى الذهاب لصالة الرياضة لحرق هذه الدهون الزائدة من خلال ممارسة التمارين المختلفة.

وينطبق هذا على مختلف أنواع اللحوم، وتحديدًا اللحوم التي تحتوي على دهون كثيرة، وكذلك اللحوم المصنعة الضارة بالصحة.

9. إمكانية الإصابة بالجفاف

نتيجة زيادة حمض اليوريك في الجسم الذي يحدث بسبب تناول كميات كبيرة من اللحوم، فسوف تحتاج الكلى إلى مقدار زائد من الماء لتخليص الجسم من المواد السامة التي تتراكم بسبب اللحوم.

ويتطلب هذا سحب المزيد من الماء الموجود في الجسم وكثرة الحاجة إلى التبول، ومع عدم شرب الماء بكميات كافية، يمكن أن تصاب بالجفاف.