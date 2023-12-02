"عشبة سحرية".. تعرف على فوائد البقدونس لجسم الانسان.. ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البقدونس هو نبات عشبي ذو فوائد صحية متعددة، ويُستخدم بشكل شائع في العديد من الوصفات الغذائية حول العالم. يُعرف البقدونس علميًا باسم “Petroselinum crispum” وهو ينتمي إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ويزرع حاليًا في جميع أنحاء العالم¹.

فوائد البقدونس للتخسيس:

يُعتقد أن البقدونس له دور في عملية التخسيس وإنقاص الوزن، وذلك لعدة أسباب:

1. مدر للبول:البقدونس يُعتبر مدرًا للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة¹.

2. محتوى منخفض من السعرات الحرارية: يحتوي البقدونس على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله إضافة مثالية لأي نظام غذائي للتخسيس².

3. غني بالألياف: يحتوي البقدونس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد على الشعور بالشبع ويقلل من الشهية³.

4. مضادات الأكسدة: يحتوي البقدونس على مضادات أكسدة قوية تساعد في محاربة الجذور الحرة وقد تكون لها دور في تقليل الالتهابات المرتبطة بالسمنة².

كيفية استخدام البقدونس للتخسيس:

يمكن استخدام البقدونس بعدة طرق للمساعدة في التخسيس، مثل:

– مغلي البقدونس: يُعد مغلي البقدونس من المشروبات الشائعة التي يُعتقد أنها تساعد في التخسيس. يُقال إنه يساعد على التخلص من السوائل الزائدة ويساعد في خسارة الوزن.

– إضافته إلى السلطات:يمكن إضافة البقدونس الطازج إلى السلطات لإضافة نكهة وفوائد غذائية دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية.

التحذيرات والنصائح:

على الرغم من الفوائد المحتملة للبقدونس في التخسيس، من المهم الانتباه إلى أن خسارة الوزن تتطلب نهجًا شاملاً يشمل نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة النشاط البدني. كما يُنصح بالتشاور مع اختصاصي التغذية للحصول على إرشادات تغذوية صحيحة وتصميم حمية خاصة تتناسب مع الاحتياجات الفردية.