مطلوبين في أسرع وقت .. وزارة الداخلية تناشد هذه الفئات من حملة " البطاقات الشخصية " بسرعة التوجه إلى السجل المدني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاقة الشخصية أو الرقم القومي من أكثر المستندات المهمة التي يجب أن يحرص المواطن على أن تكون في حالة جيدة ومحدثة بشكل دائم ، ولكن ما يحدث هو العكس تمام فقد لاحظ رجال الأمن أن هناك الكثير من الاستهتار من جانب بعض المواطنين فيما يتعلق بالبطاقة الشخصية وعدم الاكتراث من قبلهم سواء لاستخراجها في موعدها أو حتى العمل على تجديد ، وإزاء هذه المشكلات المتكررة فقد أصدرت وزارة الداخلية بيان شديد اللهجة احتوى على شئ من الحسم والحزم من خلال تقرير بعض الغرامات المالية على المخالفين مع وجود مساحة لأن يصل الأمر إلى حد السجن في بعض الحالات وهو الأمر الذي سنعمل على مناقشتها من خلال ما يلي من سطور .

– غرامات البطاقة الشخصية

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال لم يتمكن من استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني لها

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه إذا ما حاول إتمام بعض المعاملات داخل الجهات الرسمية عن طريق بطاقة غير سارية ومنتهية

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه إذا لم يقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة اشهر على تغييرها

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه إذا لم يتم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعن من المحضر