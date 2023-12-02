بلاش الأسماء دي .. قانون الأحوال المدنية يحظر إطلاق هذه الأسماء على " المواليد الجديد " .. فيها غرامة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اختيار اسم المولود أحد اصعب الأمور التي من الممكن أن تتعرض لها يوما لكنها في ذات الوقت مشكلة محببة لدى الجميع خاصة أولئك اللذين يستعدون لاستقبال الطفل الأول لهم ، والذي قد تستغرق عملية اختيار اسم مناسب له الكثير من الوقت حيث أن هذا الأمر يتم التداول فيه من جانب الأهل والأصدقاء خلال شهور الحمل ال 9 ويتم إجراء الكثير من عمليات البحث عبر جوجل من أجل مطالعة أحدث أسماء الأطفال فور معرفة جنس المولود سواء أكان ذكرا أو أنثى وهو الأمر الذي يستغرق مزيد من الوقت كي يتم الاتفاق على اسم معين حيث أن البعض يميل إلى الأسماء الغريبة ذات المعاني المختلفة لكن في بعض الأحيان تكون غير مناسبة وهو موضوع مقالنا

– قانون الأحوال المدنية

جدير بالذكر ان هناك بعض الأسماء التي تم حظر تداولها بشكل كبير بين المواطنين عملا بنص القانون حيث أن الدولة رأت أنها غير مناسبة بشكل ما وقد تم تحديد غرامة مالية تصل إلى 200 جنيه على من يخالف تلك التعليمات مع وجود أصوات تنادي برفع قيمة الغرامة

– أسماء ممنوعة من التداول

تم منع الأسماء المركبة من أن يتم إطلاقها على المواليد الجدد

لا يمكن أن يكون لدى نفس الأب طفلين يحملان ذات الاسم

تم منع تلك الأسماء التي تحمل في معناها إهانة للدين الإسلامي أو الأديان السماوية الأخرى .