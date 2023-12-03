هيتمسكوا في أي كمين .. هؤلاء الأشخاص من حاملي " بطاقات الرقم القومي " مطلوبون على وجه السرعة .. غرامة وحبس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها من قبل الدولة وهو الأمر الذي يحدث بالفعل من أجل الحفاظ على قدر من الانضباط والتوازن داخل البلاد وهو الأمر الذي لن يحدث دون إجراء تطوير للعديد من المنظومات والارتقاء بطريقة التفكير ، حيث أن وزارة الداخلية على سبيل المثال والتي من مهامها الإشراف على منظومة السجل المدني ذلك الصرح الضخم الذي يقدم الكثير من الخدمات بشكل يومى للمواطنين قد راعها أن هناك بعض التقاعس والتكاسل الذي يبدو عليه قلة من المواطنين فيما يتعلق بالتعامل مع مستند في غاية الأهمية مثل البطاقة الشخصية أو الرقم القومي وهو الأمر الذي قوبل من فوره بفرض بعض من الغرامات المالية الرادعة

– غرامات البطاقة الشخصية

غرامة تبلغ في قيمها نحو مائة جنيه يدفعها المواطن الذي تأخر عن السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي والذي حدد ب 15 عام

غرامة تبلغ في قيمها نحو مائة جنيه يدفعها المواطن الذي ضبط يتعامل ببطاقة غير سارية داخل إحدى الجهات الرسمية

غرامة تبلغ في قيمها نحو 50جنيه يدفعها المواطن الذي لم يقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة اشهر من التغيير

غرامة تبلغ في قيمها نحو 50جنيه يدفعها المواطن الذي لم يستخرج بدل فاقد خلال اسبوعين

– فئات مستثناة من الغرامة

كبار السن

المرضي بشرط وجود ورقة رسمية

ذوي الاحتياجات الخاصة