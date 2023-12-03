كنز لا غنى عنها .. وصفة " القرنفل مع الليمون " هتخسي ووزنك هينزل جامد بطريقة طبيعية .. فوائد أخرى لا حصر لها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الليمون من المكونات الغذائية الرئيسية التي تدخل في كثير من الوجبات نظرا لما يقدمه من قيمة غذائية عالية حيث أنه منجم من الفيتامينات والمعادن لاسيما فيتامين سي الذي يعمل على رفع المناعة بشكل كبير والتصدي لخطر الإصابة ببعض الأمراض المعدية كما أن القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي لها العديد من الأغراض الطبية العظيمة ، لكننا سنعمل على توضيح خليط يجمع ما بين القرنفا والليمون في وصفة واحدة والذي يساعد علة فقدان الوزن بشكل طبيعي تلك الأزمة التي يعاني منها الكثير من الأفراد ويرغبون في التخلص منها بشكل عاجل وطبيعي في نفس الوقت دون اللجوء لإجراء عمليات أو تناول الأدوية

– مكونات وصفة الليمون مع القرنفل للتخسيس

أربع حبات من القرنفل

ملعقة من عصير الليمون

– طريقة تحضير وصفة الليمون مع القرنفل للتخسيس

في داخل وعاء مناسب من حيث الحجم يتم غلي كمية من المياه

ثم ضعي في داخل المياه المغلية حبوب القرنفل التي سبق أن أحضرناها

يتم نقع تلك الحبوب في داخل الكوب الذي يحتوي الماء المغلي لمدة تصل إلى عشر دقائق كاملة

الخطوة التالية العمل على تصفية المشروب من حبوب القرنفل ومن ثم يتم إضافة عصير الليمون للخليط

تناول هذا المشروب يساعد بشكل لا يمكن تخيله على التخلص من الوزن الزائد من خلال فقدان الدهون وإذابتها وهو ما ينعكس على الصحة العامة بشكل إيجابي