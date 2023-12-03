دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بشكل رسمي بعض القوانين التي تهدف إلى توجيه تحذير قوي لجميع أصحاب عدادات الكهرباء القديمة يأتي هذا التحذير استجابة لأهمية اليقظة والتصرف السريع في مواجهة حالات الطوارئ التي قد تطرأ بشكل غير متوقع كما أشارت الشركة إلى ضرورة على أصحاب العدادات التقليدية الاتجاه على الفور إلى إدارة الكهرباء المختصة لإصلاح أي عطل قد يحدث فجأة يأتي ذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم وأمانهم ولتجنب أي عواقب قانونية قد تترتب عن عدم اتخاذ إجراءات فورية في مثل هذه الحالات.

تحذيرات الكهرباء لاصحاب العدادات القديمة

[هيقطعوا عنك الكهرباء .. الحكومة تحذر أصحاب عدادات الكهرباء القديمة .. اذهب للشركة فورا]