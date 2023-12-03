دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشعر العديد من السيدات في المنازل بولع شديد نحو تناول لحم البط بانتظام نظرًا لمذاقه الفريد وغناه بالنكهة، وبشكل خاص ذلك البط الذي يتم تربيته بيئيًا في المنازل، ومع ذلك قد تواجه ربة المنزل تحديًا كبيرًا في تنظيف البط، خصوصًا بسبب الريش الدقيق العالق الذي يصعب إزالته، وتوجد وصفة سهلة وفعالة تسهل عملية التخلص من الريش بسرعة فائقة.

مكونات وصفة تنظيف البط بسرعة الصاروخ

تشتمل هذه الوصفة على مجموعة من العناصر الأساسية التي تتميز ببساطتها وسهولة الحصول عليها: وهي:

كوب من الردة.

كوب من الدقيق.

خمس حبات من الليمون.

كوب من الخل.

ماء.

5 معالق من الملح.

[هتقضي على زفارة البط بسرعة الصاروخ .. ضعي ملعقة واحدة من هذا المكون السحري أثناء تنظيف البط والطيور من الريش .. هتبقي بيضا زي القشطة وريحتها تجنن]

تنظيف البط بطريقة مذهلة

سيتم تنظيف البط بسهولة عند إتباع الخطوات الآتية:

نقوم بتجهيز البطة ومن ثم نزيل الريش الكبير الذي يغطيها.

ثم بعد ذلك نقوم بتنظيف الريش الصغير.

بعدها نجلب الليمون ونعمل على عصره فوق البطة، ومن ثم نضع قشور الليمون فوقها.

نقوم بإضافة الملح والخل إليها ونتركها تتشرب الخليط لمدة عشرين دقيقة.

بعد هذا، نقوم بإخراج البطة من المزيج.

نقوم أولاً بغسلها جيداً بالماء، ومن ثم نضع الردة فوق البط ونبدأ بدعكها بعناية.

نشطف البطة جيداً بالمياه، ثم نستعد لإحضار الطحين. نقوم برش الطحين على البطة ونبدأ بفركها به على مدار عشر دقائق.

سنرى أن البط قد اكتسب نظافة وتم إزالة الريش الدقيق والرائحة السيئة بالإضافة إلى الزفر منذ الاستعمال الأول للخلطة.