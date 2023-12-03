ولا جن الأزرق يعرفها.. رقم سر رهيب ملهوش مثيل هيفتح لك أي شبكة واي فأي تخطر على بالك بكل سهولة ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تركيب شبكة الواي فاي في المنزل يعتبر تحديا صعبا للكثير من الأشخاص، نظرا لعدم توفر خط أرضي وللتعقيد الناجم عن الأسلاك الكثيرة المرتبطة به بالإضافة إلى ذلك ارتفاع تكلفة تثبيت شبكات الواي فاي يجعل العديد من الأفراد يبحثون عن وسيلة للوصول إلى شبكات الواي فاي عبر كلمات مرور سرية دون الحاجة إلى تركيب شبكة الواي فاي في المنزل سنقدم في هذا المقال رمز الوصول الذي يمكن استخدامه لإعداد شبكة الواي فاي حتى يتسنى للقراء الاستفادة من هذا الخدمة بشكل فعال ونتعرف على مزيد من التفاصيل في هذا السياق بشكل مفصل وسليم في السطور التالية.

رقم سري يتم من خلاله فتح شبكة الواي فاي

يتوفر رمز سري يستخدم لفتح شبكات الواي فاي، وفيما يلي سنشرح لكم الخطوات البسيطة للقيام بذلك ونتعرف أيضا على الرقم السري التي يتم من خلالة فتح الواي فاي:

يبدأ الشخص بالوصول إلى شبكة الواي فاي المتاحة على هاتفه.

يقوم بتحديد الشبكة التي يرغب في فتحها، ثم يسجل اسم الشبكة في المكان المخصص له.

يقوم بكتابة كلمة المرور، ويضيف كلمة “admain”.

يتوجب عليه الدخول إلى إعدادات IP وإدخال عنوان IP، الذي يكون عادة 192.168.1.1.

يقوم بالضغط على زر الاتصال بالشبكة.

سيلاحظ بأن الشبكة قد تمت ربطها بنجاح من خلال هذا الرمز.

وللدخول إلى شبكة أخرى، يتبع نفس الخطوات لأي شبكة يرغب في الاتصال بها.