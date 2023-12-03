" معلومات لازم تعرفها " .. لماذا خلق الله " الخنزير " وماذا يحدث في حالة تناول " لحم الخنزير " ؟ .. تأثيره على الصحة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك عدد لا يمكن أن يتم إحصائه من المخلوقات التي دبت فيها الحياة على هذا الكوكب منذ أن خلق بعضها ما زال موجودا والبعض الأخر قد انقرض مع عوامل الزمن وعدم قدرته على التكيف ، لكن من أعجب المخلوقات التي يسال في شأنها الكثير من الحبر أملا في تحقيق دراسة وافية عنه هو الخنزير ، ذلك الحيوان الذي يحتل مكانة غاية في الأهمية نظرا لأنه من الحيوانات التي تم تحريم تناول لحمها على الإنسان بشكل كامل وهو الأمر الذي دفع بعض الأشخاص اللذين يحبون البحث خلف الأشياء من أجل دراسة هذا الكائن الحي بشكل موسع

– لماذا خلق الله الخنزير

جدير بالذكر أن الخنزير يستخدم من قبل الإنسان في العديد من الأعمال الشاقة مثل حرث الأرض كما أنه يساعد في تسميدها العمل على تحويل التربة إلى تربة خصبة صالحة للزراعة ، كما أن يستعمل في صيد الحشرات والقوارض ويساعد في التخلص من الفضلات والقاذورات من خلال التغذي عليها

– اضرار تناول لحم الخنزير

أوضحت بعض الدراسات أن تناول هذا اللحم الذي يحتوي على الكثير من أنواع البكتيريا التي تتسبب معها في إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض التي من بينها السالمونيلا والأميبا والتي تتسبب بدورها في الإصابة بالتسمم الغذائي

أضف إلى ذلك أن التفس البشرية تعاف أكل حيوان غذائه الرئيسي على القاذورات لذا فقد تم تحريمه من قبل الأديان السماوية الثلاث .