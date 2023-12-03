جوزك مش هيقدر يستغنى عنك من الآن.. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان من الجسم .. كنز رباني طبيعي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر القرنفل وزيت الزيتون من أفضل المكونات الطبيعية، كما يحتوي كلا منها على فوائد كثيرة، كما يدخلا في الكثير من الوصفات الطبيعية ويحرص على استخدامه الكثير خاصة النساء لكونهم مكونات طبيعية فعالة تجنبا للمنتجات الكيميائية التي تتسبب في كثير من الأضرار ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف معكم على كثير من الوصفات الطبيعية والفوائد.

زيت الزيتون على القرنفل

عندما يتم دمج زيت الزيتون مع القرنفل فقد يكون لدينا خليط مفيد جدا للشعر ويعتبر هذا الخليط من أفضل الوصفات وفوائده هي كالتالي:

هذه الوصفة من أفضل الوصفات لملئ فراغات الشعر.

يقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة على الجلد.

يمكنك تحضير هذه الوصفة في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة موجودة في المنزل ونتائجها سريعة وفعالة.

تستخدم هذه الوصفة على الشعر والبشرة.

كيفية تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

يمكنك تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل بسهولة، حتى نحصل على أفضل النتائج فقط إتبع الخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء صغير ونضع به كلا من ملعقة متوسطة من زيت الزيتون.

ثم نضع ملعقة متوسطة أيضا من القرنفل.

ونحضر أيضا نفس المقدار من نشا الذرة وهو ملعقة متوسطة منه.

تقلب جميع المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط.

نضع الخليط على المكان المراد علاجه سواء كان الشعر أو البشرة.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على أفضل النتائج.