طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة بعد التحديث الجديد وفقا لقانون العمل الجديد بالمملكة العربية السعودية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مكافأة نهاية الخدمة هي من المواضيع التي تشغل الكثير من الناس بعد تعديلات قانون العمل الجديد والكثير يريد معرفة قيمة الزيادة التي ستكون في المكافأة وهي المكافأة التي يتم استلامها بعد الوصول الى سن التقاعد في القطاع العام والقطاع الخاص، وهي عبارة عن هدية شكر من المؤسسة التي كان يعمل بها الموظف وتختلف قيمة المكافأة حسب نوع الوظيفة والمرتب الذي كان يأخذه الموظف طوال مدة عمله والأنشطة التي كان يقوم بها أثناء آداء العمل والكثير من المحددات التي تقوم بتحديد الرقم النهائي لمكافأة نهاية الخدمة.

الحالات التي تستحق استلام مكافأة نهاية الخدمة

طبقا لقانون العمل السعودي فإنه قد حدد صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين أنهوا سنوات العمل في القطاع العام والقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد وصولهم إلى سن التقاعد أو قضاء فترة معينة في العمل وتكون هذه الفتره كفيلة باستحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وسنذكر هذه الحالات لكم وفقا لما حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، وتختلف قيمة المكافأة كما ذكرنا حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد العمل ومن حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة:

1- الموظف أو العامل الذي يقوم بتقديم استقالته بعد قضاء عشر سنوات أو أكثر في العمل.

2- العامل الذي قدم استقالته بعد أن التحق بالعمل مدة لا تقل عن العامين إلى خمسة أعوام.

3- العامل الذي يقدم استقالته بعد قضاء مدة 5 سنوات في العمل أو أكثر

4- العامل او الموظف الذي قدم استقالته لسبب قهري.

5- المرأة العاملة التي تتزوج بعد مدة قامت بقضائها في العمل تصل إلى 6 أشهر أو أكثر.

6- إذا قدمت المرأة الاستقالة بعد 3 اشهر من الوضع

حساب مكافأة نهاية الخدمة

بعد التحديث الجديد التي قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة يمكن لأي شخص يعمل في المملكة العربية السعودية أن يقوم بحساب معرفة قيمة مكافأة نهاية الخدمة وذلك إلكترونيا عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

1- قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

2- قم بالنقر على أيقونة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

3- يجب عليك تحديد نوع العقد الخاص بالموظف.

4- بعد ذلك يظهر امامك قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي ستحصل عليها.