دلعي جوزك ليلة الخميس .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعي النساء المتزوجات بشكل دائم للظهور بمظهر جذاب سواء كان مظهر داخلي أو مظهر خارجي فتقوم بالبحث عن وصفات فعالة طبيعية من أجل العناية بالبشرة والشعر، ويعد القرنفل من المكونات الطبيعية التي لها فوائد كثيرة جدًا للبشرة والشعر إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر وبشرة بصحة جيدة عليك اعتماد القرنفل في الوصفات الطبيعية.

وصفة زيت القرنفل للعناية للشعر تستطيعي تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون في البيت من خلال اتباع بعض الخطوات وتجهيز بعض المكونات. تتمثل تلك المكونات فيما يلي: أربع معالق كبيرة من زيت الزيتون.

علبة صغيرة نظيفة.

ثلاث معالق كبيرة من زيت القرنفل الخام. طريقة تحضير الوصفة في العلبة الصغيرة يتم وضع زيت القرنفل مع زيت الزيتون وتقليبهم جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات.

على حمام بخار يتم وضع هذا المزيج حتى يصبح دافئ.

قومي بتدليك فروة رأسك بهذا الخليط واتركيه لمدة ليلة كاملة على رأسك.

في الصباح اغسلي بالشامبو الطبي وجففي شعرك جيدًا بفوطة قطنية.

للحصول على النتائج المدهشة عليك تطبيق هذه الوصفة على فروة رأسك ثلاث مرات في الأسبوع في غضون شهر ونصف ستشاهدين أجمل النتائج. فوائد القرنفل وزيت الزيتون للشعر هذه الزيوت الطبيعية لا ينتج عنها أي أضرار جانبية للشعر.

بالإضافة لذلك تقوم بترطيب الشعر وحمايته من التساقط وتقليل الهيشان.

علاوة على ذلك فهي تعمل على تكثيف وتطويل الشعر.