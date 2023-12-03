“هي دي الأخبار ولا بلاش” .. المصرية للاتصالات تعلن عن 4 فئات معافاة من دفع فاتورة التليفون الأرضى مدى الحياة.. محظوظ لو منهم

الفئات المعفاة من دفع فاتورة الهاتف الثابت والتلفون الارضي

شركة الاتصالات المصرية وي تقدم خدمات ممتازة للمواطنين، ولذلك قررت أن تعفي 4 فئات من دفع فاتورة الهاتف الثابت، وهي كالتالي لابد من توافر هذه الشروط:

1. الأفراد ذوي الدخل المحدود والذين لا يستطيعون دفع الفاتورة.

2. المواطنون الذين تجاوزوا سن الستين.

3. الفئات المتقاعدة من العمل الحكومي.

4. الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، شريطة تقديم إثبات رسمي من جهة حكومية.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الهاتف الثابت

شركة وي جعلت من الاستعلام عن الفاتورة أمرًا سهلاً من خلال العديد من الطرق، مع توفير وسائل الدفع الإلكترونية، إليك كيفية التحقق من قيمة الفاتورة:

1. زيارة الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية، أدخل رقم الهاتف الثابت مع رمز المحافظة، وسيظهر تفاصيل الفاتورة.

2. اتصل على الرقم 19777 على الهاتف الثابت للتحدث مع ممثل خدمة العملاء الذي سيقدم معلومات حول قيمة الفاتورة.