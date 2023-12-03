دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قصافة الأظافر هي أداة من أدوات العناية الشخصية الموجودة في كل منزل وتستخدم لدى الجميع في تقليم الأظافر حتى تحسن من مظهرها وعدم تكون البكتيريا والجراثيم بها، لكن إستخدامات أخرى لأغراض كثيرة لقصافة الأظافر لا يعرفها الكثير من الناس والتي تساعد على إنجاز العديد من المهام وفي وقت قصير وتوفيراً دون الحاجة إلى شراء أدوات أخرى وسنتعرف على بعض هذه الإستخدامات الرائعة في مقال اليوم.

أهم إستخدامات قصافة الأظافر

["ضاع عمرنا كله واحنا بنستخدمها غلط" .. ٧ إستخدامات متنوعة وغير متوقعة لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للأظافر بس!!!]

“ضاع عمرنا كله واحنا بنستخدمها غلط” .. ٧ إستخدامات متنوعة وغير متوقعة لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للأظافر بس!!!

تعد قصافة الأظافر أداة متعددة الإستخدامات ويمكن إستخدامها كالتالي:

تثبيت أعواد البخور: حيث يتم وضع عود البخور في الفتحة الصغيرة بنهاية القصافة بكل سهولة.

الحرف اليدوية: تثبيت الخيوط الطويلة في أعمال الكروشية في القصافة لتسهيل عمل الخيوط اليدوية.

الهاتف المحمول: نستخدم اللسان الحديدي للقصافة لتثبيت الهاتف المحمول عليه دون الحاجة إلى حمله لفترات طويلة.

أعمال الكهرباء: نستخدم قصافة الأظافر بدل من قصافة البلاستيك في قص البلاستيك الموجود على الأسلاك الكهربائية.

فتح الزجاجات المعلبة الغازية: بإستخدام الجزء المنحني في القصافة حيث يتم به فتح الزجاجة والبرطمانات المعلبة.

يمكن إستخدام لسان القصافة لقطع الأشياء الصغيرة بدلا من المقص.

إستخدام لسان القصافة لفك المسامير وربطها في حال عدم وجود مفك لذلك.

فوائد هامة لقص الأظافر

["ضاع عمرنا كله واحنا بنستخدمها غلط" .. ٧ إستخدامات متنوعة وغير متوقعة لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للأظافر بس!!!]

“ضاع عمرنا كله واحنا بنستخدمها غلط” .. ٧ إستخدامات متنوعة وغير متوقعة لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للأظافر بس!!!

يوجد عدة فوائد في الحفاظ على قص الأظافر بإستخدام قصافة الأظافر وهي كالتالي:

الحفاظ على صحة الإنسان وعدم تراكم الأوساخ والميكروبات فيها.

حمايتها من التكسر ومنع الإصابة بالألم الناتج عن ذلك.

زيادة قوتها وصلابتها عندما يتم قص الأظافر بشكل منتظم.

قص الأظافر يحافظ على الجهاز الهضمي أثناء تناول الأطعمة من أي ميكروبات.

زيادة مرونة حركة الأصابع لأن الأظافر الطويلة تعيق القدرة على التحكم في النشاطات اليومية.