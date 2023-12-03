لأول مرة.. السعودية تزف بشرى عاجلة لـ 3 فئات من المقيمين في المملكة وتمنحهم الجنسية بشكل رسمي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية على الاهتمام بالمواطن السعودي، والأجنبي المقيم على أراضيها أيضًا. ولذلك، أصدر العاهل السعودي أمرًا ملكيًا بمنح الجنسية السعودية لثلاث فئات من المقيمين الأجانب، وفقًا لعدد من الشروط التي وضحها الأمر الملكي.



المميزات المتاحة لحاملي الجنسية السعودية

يعتبر الحصول على الجنسية السعودية والجواز السعودي حلمًا للكثير من المقيمين. فهو يتمتع بالعديد من الامتيازات التي تجعله حلمًا يسعد الكثيرين. ومن أبرز تلك الامتيازات ترتيب الجواز السعودي، حيث يحتل المرتبة 61 بين جوازات العالم. ويمكن لحامله أن يدخل 85 دولة بدون تأشيرة مسبقة، أو من خلال الحصول على تأشيرة الدخول في المطار، أو عن طريق الحصول على موافقة دخول من خلال الموقع الإلكتروني التابع للدولة المراد دخولها. بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين من أبناءها.



الفئات المستحقة للحصول على الجنسية السعودية

صدر مرسوم ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في بداية العام الحالي 2023، يقضي بمنح الجنسية السعودية لثلاث فئات من المقيمين الذين دخلوا المملكة خلال فترة زمنية معينة، وتنطبق عليهم الشروط الموضحة في المرسوم الملكي. ويعتبر هذا المرسوم انفراجة كبيرة لهذه الفئات التي كانت تحلم بالحصول على الجنسية والتمتع بالمميزات التي يحصل عليها المواطن السعودي خارج الوطن، والخدمات التي يحصل عليها داخل الوطن.



الفئة الأولى: السكان الأصليين للمملكة العربية السعودية

تشمل الفئة الأولى من يحق لهم الحصول على الجنسية السعودية، الأشخاص الذين كانت تابعيتهم عثمانية في عام 1332 هجرية الموافق 1914م، وهم من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.



تشمل الفئة الثانية الرعايا العثمانيين المولودين في أراضي المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها خلال الفترة من 1332 هـ إلى 1914م. ويشترط أن يكونوا قد حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي حتى تاريخ 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.



الفئة الثالثة: المقيمون في المملكة العربية السعودية

تشمل الفئة الثالثة والأخيرة من يحق لهم الحصول على الجنسية السعودية، الأشخاص الذين كانوا من غير الرعايا العثمانيين وكانوا مقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1332 هـ إلى 1914م. ويشترط أن يكونوا قد حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي حتى تاريخ 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.