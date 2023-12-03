هتنقذ حياتك أنت وأولادك من الخطر!! .. لماذا يجب ترك عملة معدنية في الفريزر قبل مغادرة المنزل

لماذا يجب ترك عملة معدنية في الفريزر قبل مغادرة المنزل

الكثير قد تساءلوا لماذا يجب ترك العملة المعدنية بالفريزر عند السفر خارج المنزل وخاصة إذا كان الفريزر ممتلئ بالأطعمة والمواد الغذائية واللحوم والتي يرغب الشخص في تناولها بعد رجوعه من السفر.

فقبل أن تأخذ قرار السفر وترك منزلك لمدة تزيد عن يومين، قم بفعل هذه الحيلة التي ستحميك من مخاطر كثيرة تؤثر على صحتك وصحة الأسرة بأكملها عند قطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ ولا يوجد أحد بالمنزل سوف يذوب الثلج وعندها تصبح الأطعمة فاسدة وغير صالحة، وبعد رجوع التيار الكهربائي تتجمد الأطعمة مرة أخرى دون ملاحظة أي تغير بها على الرغم من فساد تلك الأطعمة.

أهمية العملة المعدنية في الفريزر

عند وضع العملة المعدنية فوق كوب به ثلج وعند رجوعك من السفر وجدت العملة أسفل الكوب فإن هذا يشير أن التيار الكهربائي قد انقطع فذاب الثلج وأصبح ماء سائل فبالتالي سقطت العملة أسفل الكوب وهو ما يشير أن الطعام بالثلاجة قد أصبح فاسدا وغير صالح للتناول وقد يشكل ضرر كبير عند تناوله لا قدرالله.