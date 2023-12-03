«اوعي ترميه في الزباله تاني».. قشر الموز كنز كبير داخل بيتك واستخدماته رهيبة لن تخطر على بالك!! .. إزاي عايش ومتعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قشر الموز هو القشر الذي يغلف فاكهة الموز، والذي يكون أصفر اللون عندما تكون الثمرة ناضجة ، وعادة ما يتم التخلص من قشر الموز بعد تناول الموز، ولكن هناك العديد من الفوائد الصحية والغذائية، يُعتبر الموز من بين الفواكه المحبوبة سواء للصغار أو الكبار، وذلك بفضل طعمه اللذيذ والمميز الذي يصعب مقاومته بالإضافة إلى الجاذبية اللذيذة، يتمتع الموز بفوائد صحية كثيرة ومفيدة للجسم .

كيفية استخدام قشور الموز للعناية بالشعر

تعاني الكثير من النساء والفتيات من مشاكل متنوعة في الشعر، مثل التقصف والهيشان، وكذلك مشكلة التساقط، مما يدفعهن إلى البحث عن الطرق الفعّالة والطبيعية لحل هذه التحديات والاستمتاع بشعر صحي وناعم، مليء بالحيوية واللمعان لهذا الغرض، تُعتبر هذه الوصفة الممتازة باستخدام قشور الموز حلاً مثالياً.

يمكن تحضير هذا الماسك الطبيعي باستخدام المكونات التالية:

كمية مناسبة من قشور الموز.

5 ملاعق زيت الزيتون.

5 ملاعق زيت الخروع.

3 ملاعق مايونيز.

خطوات تحضير ماسك قشور الموز لعلاج مشاكل الشعر المتنوعة:

يجب أولاً وضع قشور الموز في الشمس لمدة من الوقت حتى تجف تماماً.

نقوم بطحن قشور الموز لتحولها إلى بودرة ناعمة.

نمزج جميع المكونات، بما في ذلك قشور الموز والمايونيز والزيوت الطبيعية (زيت الزيتون والخروع) حتى تتجانس تماماً.

نوزع الماسك على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم نشطفه بالماء الفاتر والشامبو ستلاحظين نتائج إيجابية تأثيراً على صحة شعرك.